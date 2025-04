Naš zgodni rukometaš progovorio o samozatajnoj djevojci: ''Mi smo se znali sto godina, odvilo se nesvjesno...''

Njegovih 198 centimetara visine možda predstavlja izazov kad mora zaplesati, ali zato je na rukometnom terenu ubojita prednost. Luka Lovre Klarica i njegova ljevica sve su sjajniji as reprezentacije, a našoj Aleksandri Keresman otkrio je kako se osjeća kad vidi transparente na kojima piše ''ženi me'', zašto je najgori cimer i kakvom su ga holivudskom usporedbom počastili mediji.

Ima tek 23 godine, ali njegovo ime ili ako ćemo biti točni, oba imena, već podižu obrve u rukometnim krugovima, jer je njegova ljevica, na poziciji desnog vanjskog, ozbiljna prijetnja. Luka Lovre Klarica rukometaška/rukometna? je zvijezda u nastanku, oko čijeg je vrata već svjetsko srebro.

Pitaju li ga ljudi više o rukometu ili za selfie?

''Pa više me pitaju može slika i to je to, ne pričaju puno o rukometu ali dosta smo mi rukometaši postali upadljivi u zadnje vrijeme.''

''Pa dobro nije sad to ništa pretjerano tu i tamo netko naleti sve je to podnošljivo iako je jedan moj suigrač više u problemu što se toga tiče.''

Je li mu lakše popit kavu u miru u Zadru ili u Zagrebu?

''Lakše mi je puno u Zadru, sad smo bili za Uskrs išao sam dolje par dana, mir tišina, nitko me nije gnjavio, ono dobar dan, jer svi me znaju i ja dosta ljudi znam pa me nitko nije htio gnjavit pretpostavljam.''

Iz rodnog je Zadra u Zagreb stigao već sa 16 godina.

''Pa bilo je dosta teško znate, nisam znao upalit mašinu, a ni brat, iako već živio u Zagrebu ali s vremenom smo sve naučili, kuhat, prat, čistit, sve. On mi je bio produžena ruka roditelja, uvijek mi je nešto pametovao tj. savjetovao što je bilo stvarno ok i što je bilo potrebno u tom periodu.''

Njihov je djed osnivač košarkaške škole, ali i rukometnog kluba u Zadru, no Luka je prve sportske korake ipak napravio u kopačkama, kao i nekolicina suigrača.

''Znamo igrati nogomet za zagrijavanje prije rukometa. Srna ima genetiku, on je dobar. Šipa u reprezentaciji, on je baš tehnički super, Cindra isto igra. Tako da njih dvojica ako gledamo reprezentaciju.''

Koje ga je najvažnije lekcije naučio sport?

''Pa sigurno da se treba jako puno posvetiti tome trerba bit 100 posto ako nešto želiš napraviti, pozitiva, naporan rad, treba bit pošten prema tom sportu, poštovat sebe, suigrače i protivnika.''

Iza njega su zasad europsko prvenstvo, Olimpijske igre i srebro s posljednjeg svjetskog prvenstva.

''To je neki šlag na tortu cijele godine tako da mislim da je to neki vrhunac trenutni.''

A kad je došao na doček i vidio one transparente ''Ženi me'', kakve su emocije?

''Pa meni je iskreno sve to malo smiješno jer ne doživljavam sebe kao neku pojavu, ali zanimljivo bude kad pročitaš svoje ime i netko napiše ženi me i nešto tako jer mislim da su to većinom djeca.''

No, ne nasmijavaju ga samo transparenti.

''Kad smo igrali jednu utakmicu to ima već par godina i netko je napisao bit će dobar ovaj Jim iz Američke pite i onda su napravili dres, njegovu glavu, slike to mi je bila dobra stvar. Al ne čitam inače portale, medije, tu ti tamo nisam pod društvenim mrežama.''

Na moguće razočaranje mnogih, njegovo srce već je osvojila samozatajna Zadranka.

''Mi smo se znali sto godina i to se odvilo nesvjesno i nikakav uvjet da voli rukomet, mislim da kad smo krenuli izlazit da nju to nije previše zanimalo mislim da je to više zato što ja igram pa onda prati. Ja bih rekao da je ona svjesna da sam profesionalni sportaš i ne zamara ne previše kad ja kažem sorry ne da mi se danas, nema tu problema nego ok, gledamo film, seriju, dosađujemo se kući.''

S kime je najbliži iz kluba?

''Sa Srnom i Mandićem, pogotovo sam s Mandićem u zadnje vrijeme.''

S kime je najgore dijelit sobu?

''Ajoj, mislim da sam ja loš cimer zapravo.''

Zašto?

''Zato što hrčem i onda to stvara probleme.''

Ima li neki skriveni talent s kojim šira javnost nije upoznata?

''Mislim da što se toga tiče sam slab. Kad doma pjevam djevojka mi se ruga, sad smo se dogovorili da bi trebali naučit plesat, ići ćemo po nekim vjenčanjima tako da možda kroz par mjeseci budem dobar u tome. Iskreno trenutno nemam baš ritma ali valjda se to da naučit.''

Vidi li nedostatke sa svojih 198 cm?

''Pa mislim da je, malo sam krut i nekordiniran.

Na kraju jedne od sezona borio se s mononukleozom, nakon koje je teškom mukom vraćao kilograme.

