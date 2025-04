Suprug Blanke Vlašić prozvao belgijskog sportaša, on mu žestoko uzvratio: ''Bolje brini za svoju obitelj!''

Bura oko supruga Blanke Vlašić ne prestaje se stišavati, a sada je Ruben Van Gucht prozvao belgijskog biciklista koji mu nije ostao dužan.

Belgijski novinar i suprug Blanke Vlašić, Ruben Van Gucht, u emisiji De Afspraak belgijske televizije komentirao je biciklista i osvajača zlatne olimpijske medalje, Remca Evenepoela, piše HNL.

Ruben Van Gucht - 1 Foto: Instagram

"On je borac s ulice. Ne smatram da je to loše. Ne moraju svi biti izglađeni likovi. Cijela ta priča o islamu, ako je to njegovo uvjerenje, nema u tome ništa loše. Nadam se da će mu to donijeti puno snage", započeo je Ruben.

Zatim je nastavio o obitelji biciklista.

"Kako prakticira vjeru? Mislim da o tome nije puno govorio. Činjenica je da je u posljednjim godinama svoje karijere jako uključio obitelj svoje žene u svoje pobjede i uspjehe. Čujem da se trudi oko toga. Je li to nužno? Nije li to nužno? To je nešto što on mora odlučiti. Mislim da mnoge njegove kolege to ne rade na isti način", komentirao je Ruben.

Ruben Van Gucht - 2 Foto: Instagram

Voditelj mu je rekao da ne razumije na što točno misli, a Ruben je dao svoje objašnjenje.

"Čujem to. Dakle, može se dogoditi da sutra kažu da su to prazne glasine. Ja sada prenosim glasinu koju sam čuo", odgovorio je Ruben.

Belgijski biciklist nije ostao dužan Rubenu te mu je na Instagramu posvetio produžu objavu.

"Osjećam se obaveznim reagirati na apsurdne i nepoštovane izjave koje je Ruben VG dao o mom privatnom životu. On je tvrdio da ja navodno uzdržavam obitelj svoje supruge. Dopustite da budem vrlo jasan: to je potpuna besmislica. Moja supruga dolazi iz ugledne obitelji, čiji su roditelji zahvaljujući trudu i poduzetništvu izgradili prekrasan život za sebe i svoju djecu. Usput, moji su susjedi. Njezini roditelji žive jedva 200 metara dalje od nas. Svi ih u naselju poznaju. Svaki tjedan sjedimo zajedno za istim prekrasnim stolom. Ova priča je čista laž", napisao je.

Remco Evenepoel Foto: Instagram

"Od svoje 17. godine uvijek sam pomagao potrebitima, i to vlastitim sredstvima. I to ću nastaviti raditi. Njezinim roditeljima njihovo blagostanje ne duguju nikome. A sigurno ne meni. I onda dođeš ti, Rubene, i kažeš da ja njih uzdržavam? Dopusti da ti nešto objasnim. Ako je itko nekome pomogao, to su njezini roditelji (moji punac i punica), koji su uvijek činili sve da nas podrže i osnaže", dodao je.

Blanka Vlašić i Ruben Van Gucht - 2 Foto: Instagram

"Ne znam odakle ti te priče, Rubene. Ili ti je možda teško povjerovati da je jedna marokanska obitelj jednostavno naporno radila i uspjela? To više govori o tvojoj ograničenoj slici svijeta nego o stvarnosti. Istina je vrlo jednostavna: Ljubav, poštovanje i naporan rad doveli su nas tamo gdje smo sada. Bez predrasuda. Bez laži. A posebno ne od ljudi koji se nazivaju novinarima, ali šire čiste besmislice. Možda bi se ti, Rubene, trebao prije pobrinuti za vlastitu obitelj... jer čujemo i mi neke stvari", poručio mu je za kraj belgijski biciklist.

Blanka Vlašić i Ruben Van Gucht - 3 Foto: Instagram

Ruben Van Gucht i Charlotte Van Looy - 3 Foto: Instagram

Ruben Van Gucht i Charlotte Van Looy - 1 Foto: Instagram

Kako je započeo bračni skandal Blanke Vlašić i belgijskog novinara? Sve je počelo u hotelskoj sobi. Više o tome pročitajte OVDJE.

Ruben Van Gucht - 1 Foto: Screenshot

