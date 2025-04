Snimala u toplesu! O vrućim scenama ove glumice svi pričaju

Olivia Munn iznenadila je vrućim scenama u novoj epizodi serije "Your Friends and Neighbors".

Glumica Olivia Munn pojavila se u toplesu u najnovijoj epizodi serije "Your Friends and Neighbors".

Iako je grudi pokrila rukama, vruće scene izazvale su veliki interes gledatelja.

Olivia Munn - 5 Foto: Profimedia

Olivia Munn - 3 Foto: Profimedia

Olivia je poznata po svom suzdržanom stilu i ulogama koje ne naginju pretjeranoj provokaciji, pa su mnoge iznenadile scene u kojima se pojavljuje u toplesu. Iako nije glumica koju često viđamo u izazovnim editorijalima ili oskudnim izdanjima, ovoga puta napravila je iznimku – i to u sklopu serije Your Friends and Neighbors.

Olivia Munn - 6 Foto: Profimedia

Ova uloga donijela je sasvim drugačiju stranu Olivije, koja je do sada birala projekte u kojima je naglasak bio na karakteru, duhovitosti ili emocionalnoj dubini. Ipak, čini se da je odlučila zakoračiti izvan vlastitih granica i pokazati da se ne boji preuzeti i odvažnije scene kad to uloga zahtijeva.

Olivia Munn - 1 Foto: Profimedia

Serija "Your Friends and Neighbors" fokusira se na zamršene odnose unutar skupine prijatelja i susjeda, istražujući njihove emotivne, ljubavne i moralne dileme. Kroz realistične dijaloge i snažne scene, serija otkriva koliko su granice između privatnog i javnog života tanke – i koliko su odnosi često složeniji nego što se čine na prvi pogled.

Podsjećamo, Olivia je u ožujku prošle godine otkrila da boluje od raka.

''U proteklih deset mjeseci imala sam četiri operacije, toliko dana provedenih u krevetu ne mogu ni izbrojati i naučila sam više o raku, liječenju raka i hormonima nego što sam ikada mogla zamisliti'', nastavila je.

Olivia Munn Foto: Instagram

''Iznenađujuće, plakala sam samo dva puta. Pretpostavljam da nisam osjećala da ima vremena za plakanje. Fokus mi se suzio i zapostavila sam sve emocije za koje sam smatrala da bi ometale moju sposobnost da ostanem bistre glave. Biopsija je pokazala da imam rak Luminal B u obje dojke. Luminal B je agresivan rak koji se brzo kreće. Uhvatili smo ga dovoljno rano da sam imala mogućnosti liječenja. Želim isto za bilo koju ženu koja bi se jednog dana mogla suočiti s ovim'', zaključila je.

Olivia Munn Foto: Instagram

Olivia Munn Foto: Instagram

Olivia je majka dvogodišnjeg sinčića Malcolma, kojeg je dobila s komičarem Johnom Mulaneyem s kojim je u vezi od 2021. godine.

U rujnu ove godine, surogat-majka rodila im je kćerkicu Mei June.

Olivia Munn Foto: Profimedia

Olivia Munn - 3 Foto: Instagram

A što vi mislite o ovoj temi, pišite u komentarima ispod teksta!

1/28 >> Pogledaji ovu galeriju +23 Celebrity 15 godina mlađa supruga Igora Kojića pokazala kakva je domaćica: ''Ne znam motati sarmu, ali..."

1/30 >> Pogledaji ovu galeriju +25 Celebrity Svaka čast! Miro iz U dobru i zlu pokazao kako je iznenadio majku za njezin rođendan

Pogledaji ovo Celebrity Poslušajte najnoviju pjesmu Stele Rade ''Voli me, ne voli''!

Pogledaji ovo Celebrity Sviđa li vam se? Kate Middleton pokazala veliku promjenu na romantičnom putovanju

Pogledaji ovo Celebrity U ovom hotelu razvrata nastali su neki od najraskalašenijih prizora poznatih imena

Pogledaji ovo Celebrity Otkriveni novi uznemirujući detalji obdukcije supruge kultnog glumca