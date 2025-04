Kako je započeo bračni skandal Blanke Vlašić i belgijskog novinara? Sve je počelo u hotelskoj sobi

Ako niste popratili sve detalje skandala Blanke Vlašić i Rubena Van Guchta, u ovom tekstu saznat ćete baš sve.

Od bajkovitog početka do medijski razglašenih skandala, ljubavna priča proslavljene hrvatske atletičarke Blanke Vlašić i belgijskog sportskog novinara Rubena Van Guchta u protekle je dvije godine privukla veliku pažnju domaće i inozemne javnosti. I dok su na početku djelovali poput savršenog para, njihov brak ubrzo su potresle brojne kontroverze, šuškanja o nevjeri, pa čak i neobične izjave o "otvorenom braku".

Blanka Vlašić i Ruben Van Gucht - 2 Foto: Instagram

Donosimo detaljnu kronologiju svega što se događalo.

Tajno vjenčanje i radosne vijesti

Svibanj 2022.

Blanka Vlašić iznenadila je javnost objavom da se udala za belgijskog sportskog novinara Rubena Van Guchta, uz još jednu vijest – da očekuju dijete. Ceremonija je bila intimna, daleko od očiju javnosti, a par je planirao balansirati život između Belgije i Hrvatske.

Rođenje sina i prve sumnje

Studeni 2022.

Na Blankin 39. rođendan, 8. studenog, stigao je sin Mondo. Međutim, istovremeno su se pojavile prve glasine o Rubenovoj mogućoj aferi s belgijskom spisateljicom Charlotte Van Looy. Njihove zajedničke fotografije sa psom i misteriozni detalji iz privatnog života pokrenuli su lavinu špekulacija.

Charlotte Van Looy i Ruben Van Gucht - 1 Foto: Instagram

Ruben nije želio odgovarati na te tračeve, koji su ponovno počeli kolati kad je podijelio svoje fotografije sa svojim novim psom Mowglijem. Ispostavilo se da je Charlotte Van Looy objavila fotografije s istim psom. Nije odmah bilo jasno je li to isti pas, ali jedna od fotografija prikazuje psa koji nosi istu ogrlicu s natpisom ''Mowgli'' na njoj.

Zanimljivo je da su Ruben i Charlotte objavljivali i fotografije iz iste sobe.

''Afera stopala'' uzdrmala povjerenje

Lipanj 2024.

Bio je to prijeloman trenutak u kojem je počela drama. Ruben se uključio u televizijski prijenos iz hotelske sobe, no pažnju gledatelja privukao je kadar u kojem su se pojavila ženska stopala iza njega. Iako je tvrdio da su pripadala Blanki, mnogi su izrazili sumnju, osobito nakon što je identificirano da se isti pas s fotografija Charlotte Van Looy pojavio i na tim snimkama.

Ruben Van Gucht - 1 Foto: Screenshot

Tjednima kasnije pričalo se o tome, a Ruben je u jednom intervjuu u srpnju potom rekao da su to bile Blankine noge.

''Dobra stvar je što smo oboje na to naviknuli otprije. Za druge ljude to je drukčije. I meni bi bilo da smo imali vezu u kojoj smo stalno bili zajedno, pa se onda odjednom sve mijenja. Za nas je to normalno, ali nastojimo biti zajedno kad god je moguće, posebno s Mondom'', prokomentirao je svoju čestu odsutnost.

Otvoreni brak – priznanje koje je iznenadilo sve

Studeni 2024.

U emisiji ''Het Huis'' Ruben je otvoreno priznao da je u otvorenom braku s Blankom.

''Temelji se na povjerenju. Blanka zna tko su moje partnerice, ali ne zna detalje'', izjavio je, čime je izazvao niz reakcija u medijima.

Blanka Vlašić i Ruben Van Gucht - 3 Foto: Instagram

"Sve ovisi o tome koliko se time opterećujete. Naučio sam tijekom godina i nemam problema ako je život težak", poručio je Van Gucht u emisiji, čiji je sadržaj prenio Nieuwsblad.be.

"Ljudi vole stavljati etikete. Nije važno, to je moj privatni život. Imam život u Belgiji i život u Hrvatskoj, također u smislu odnosa."

Ujedno je otkrio i kako Vlašić zna informacije o partnericama, ali ne zna detalje.

Blanka Vlašić i Ruben Van Gucht - 1 Foto: Instagram

"To uzrokuje samo bol. Ne borim se s konceptom klasične veze. Drugi ljudi se s tim bore više nego ja. Svakome priznajem njegov tip veze. Ali jedini koji zaslužuju riječ, objašnjenje ili komunikaciju o tome su ljudi koji su uključeni u to. Nitko ne treba brinuti za njih, nitko ne treba misliti: 'Jadna, neće znati.' Govorim o tome otvoreno. Blanka može reći ako ne želi živjeti ovakav život, ali nije to rekla", poručio je Van Gucht.

Brak svoje kćeri komentirao je tada i Joško Vlašić.

"Nije na meni da se miješam u to. Imam svoje mišljenje, koje želim zadržati za sebe. U svakom slučaju, ja sam tu uvijek za svoju kćer i za svojeg unuka. Svatko za sebe priča svoju životnu priču i pokazuje svijetu kakav je netko", rekao je Joško za net.hr.

Blanka i Joško Vlašić - 4 Foto: Ante Cizmic / CROPIX

Promjene na društvenim mrežama izazvale sumnje

Prosinac 2024.

Ruben je s Instagrama uklonio simbol vjenčanog prstena i poveznicu na Blankin profil. Mnogi su to protumačili kao znak da je njihov brak možda došao kraju, iako nijedno od njih dvoje nije dalo službenu izjavu.

Ubrzo nakon toga priznao je i da njegovi roditelji nisu bili na vjenčanju njega i Blanke u Splitu.

Blanka Vlašić i Ruben van Gucht Foto: Instagram

"Svibanj 2022., za mnoge je ovo došlo iz vedra neba. Iznenada se saznalo da sam oženjen. Mnogima je to bilo kao grom iz vedra neba. To je ionako bilo vjenčanje s nekoliko prijatelja. Moji roditelji nisu ni bili ondje. Bilo je to vrlo turbulentno razdoblje za mene. Nedugo prije toga prekinuo sam sa svojom prvom ženom. I za njih je to bio emocionalni rollercoaster", otkrio je Ruben u emisiji ''Radio 2 Weekwatchers''.

Objasnio je i da su oni tada tugovali zbog njegova propalog prvog braka.

"Nisam ih htio uvlačiti u neku novu priču. To me navelo da pomislim da je to sigurnije za njih, zapravo su još tugovali zbog mog rastanka od prethodne partnerice. Ako smijem tako reći. Mislim da sam u tom trenutku išao malo prebrzo u životu", dodao je.

Ruben Van Gucht - 1 Foto: Instagram

Nedavno je priznao i da se i dalje čuje s bivšom suprugom Laurence Van Tongerloo. Par je bio u braku sedam godina, a razveli su se 2021. Kao razlog kraja ljubavi Ruben je naveo posvećenost poslu.

Priznanje Charlotte Van Looy o vezi

Travanj 2025.

Iako je neko vrijeme trajalo zatišje, ovih dana dramu je nastavila njegova navodna ljubavnica. Naime, Belgijka je u komentaru ispod fotografije sebe i Rubena napisala da su u vezi puno dulje nego što se to pretpostavlja te da jako dobro zna za njegovu suprugu u Hrvatskoj.

Kada joj je jedan pratitelj ispod fotografije napisao "Znaš da on ima ženu i dijete u Hrvatskoj?", Charlotte je odgovorila:

''Budući da smo zajedno već gotovo šest godina i dijelimo isti dom već gotovo četiri godine – doista znam. U svakom slučaju, hvala na prijateljskom podsjetniku."

Charlotte Van Looy - 7 Foto: Instagram

Za sve to vrijeme Blanka Vlašić ostala je tiha.

Na upite brojnih medija rekla je tek da ''nema komentara''. Niti jednom nije komentirala Rubenove javne istupe, afere ni izjave o njihovu braku, a što će biti s njihovim odnosom te koji su točni detalji početka njihove ljubavi sada sve zanimaju još više.

Nastavila je sa svojim životom, a na njezinu profilu mogu se pronaći većinom poslovne objave te pokoja privatna sa sinčićem.

Ruben je također nastavio provocirati, a prije nekoliko dana sve je šokirao i prosidbom misice. O čemu se radi, pogledajte OVDJE.

