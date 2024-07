Suprug Blanke Vlašić konačno razotkrio misterij ženskih nogu u svojoj sobi: ''Što god ljudi pričali...''

Suprug Blanke Vlašić Ruben Van Gucht konačno je razriješio misterij koji već tjednima vlada nakon njegova javljanja uživo.

Belgijski novinar Ruben Van Gucht, suprug Blanke Vlašić, nakon kratkog boravka u Hrvatskoj vratio se na posao i sada izvještava s Olimpijskih igara u Parizu.

Ondje je konačno odgovorio i na pitanje koje već tjednima kola Hrvatskom - čije su noge bile na krevetu u njegovu javljanju uživo?

Belgijski novinar rekao je da su bile Blankine pa dodao:

''To je zapravo naša snaga. Naviknuo sam na pritisak medija u Belgiji. U ovom sam poslu već 15 godina, a Blanka je svjetski poznata sportašica. Takve stvari ne utječu na nas. Čujemo se svakog dana, stalno. Što god ljudi pričali, to nama nije važno'', rekao je za Slobodnu Dalmaciju.

''Dobra stvar je što smo oboje na to naviknuli otprije. Za druge ljude to je drukčije. I meni bi bilo da smo imali vezu u kojoj smo stalno bili zajedno, pa se onda odjednom sve mijenja. Za nas je to normalno, ali nastojimo biti zajedno kad god je moguće, posebno s Mondom'', prokomentirao je svoju čestu odsutnost.

Blanka u Pariz neće doći, kako kaže, zbog sina Monda.

''Zvali su je da dođe, ali ipak neće. Nije baš zgodno zbog Monda. Tek mu je godina i osam mjeseci. Htjela bi gledati atletiku, a tu su sva finala navečer kada Mondo već mora na spavanje.''

Podsjetimo, belgijski novinar nedavno je potaknuo nagađanja o izvanbračnoj aferi kada se javio uživo u jednoj emisiji iz svoje hotelske sobe, a iza njega su se na krevetu vidjele ženske noge. Iako ih je pokušao sakriti šalicom kave koja je bila na njegovu stolu, prizori su se brzinom munje proširili društvenim mrežama.

Podsjetimo, Blanka i Ruben vjenčali su se u svibnju 2022. godine, a dotad se nije znalo ni da su u vezi. Uz fotografije s vjenčanja, koje je Blanka tada podijelila na Instagramu, otkrili su i da će dobiti dijete, a Mondo je na svijet stigao u studenom 2022. godine, i to baš na Blankin 39. rođendan.

