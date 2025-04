Ako još niste probali uštipke Mare iz Sinja, sad je vrijeme za to: ''Meni je ulica dala brend!''

Od uštipaka do penthousea, životna priča Marije Vučković poznatije kao Mare Uštipak, podsjeća na scenarij najluđe komedije s elementima bajke. Kad su vam rekli da je sve moguće – mislili su na nju. Hrvoje Krolo donosi priču o ženi koja je od tijesta zamijesila uspjeh, ljubav i život iz snova.

Sinj je poznat po tri stvari: po Gospi, po Alki – i po Mari Uštipak. A baš tamo, podno tvrđave, iz jednog nekadašnjeg kokošinjca niknuo je penthouse s bazenom, a iz jednog običnog tijesta – cijeli brand. Marija Vučković, žena je koja je od uštipaka stvorila poduzetnički san.



''To je moj život. To drugi ljudi sa strane doživljavaju drugačije, ali u mene je takav radni tempo od malena i onda hvala Bogu – zrno po zrno pogača, kamen po kamen palača. I to je došlo s vrimenom, ništa nije došlo preko noći.''



Prvi uštipak ispekla je prije 19 godina. Danas njezine uštipke traže i u Sinju i u Splitu, a ona ih još uvijek peče – s istim žarom i istim osmijehom.



''Prvi put sam ih napravila ovde baš u garaži – bilo ih je 88 komada. Bocu plina, skinila iz kuće i dan danas je nisam vratila. I krenila Mara, Bog te mazo, niti jedan mi nije valja. I tad sam shvatila – u jačini plina leži tajna uštipka.''



Od masnog papira i crvene tacne, do brenda koji danas ima i svoju zaštitu. A sve je krenulo iz inata – jer su joj se, kaže, rugali.



''Znate kako se kaže – nije crna ovca što je crna, nego su sve bijele. I zahvaljujući toj negativi same ulice stvori se podsvjesno inat – ja mogu, ja hoću, ja moram!''



Danas su njezini uštipci neizostavni na svakom događanju. I dok su je jedni molili da svoju ponudu proširi – Mara je znala tko je i što je.

''Oni govore: pa Mare, pa mogla si i tople sendviče, i ćevape? A ja govorim – pa Boga ti draga nisam ja Mara Ćevap! Ja sam Mara Uštipak! Drži se onoga u čemu si najbolji jer u pohlepi poslovanja propadaš.''



Nije stala na uštipcima. S ljubavlju i strašću uredila je penthouse, bazen, wellness i svaki detalj koji govori samo jedno – Mara je ovdje sve radila sama.

U svijetu gdje se svatko nečim predstavlja – ona je sve u jednom: i majka, i pjesnikinja, i kuharica, i majstorica marketinga. A i ime je brendirala – sasvim slučajno.



''Kad sam izašla na ulicu, oni su me podržali u mome poslovnom poduhvatu. Ali bilo je i x njizih šta su se rugali – o Mare sramote kako možeš radit uštipke, o Mara, Mara Uštipak... I je meni ulica dala brend!''



Od garaže do penthousea, od štanda do brenda. Marija Vučković nije samo ispekla uštipke – već je ispekla i život. Onakav – kakav bi svi mi poželjeli.

''Sve što radim, ja uživam. Sve što moram – ja neću, ja se ukopam. Ako meni ne pričinjava zadovoljstvo ja automatski nisam ni produktivna da bi završila taj cilj. Zahvaljujući i tom prvotnom inatu ulice– Mara, Mara Uštipak – sad ću vam ja pokazat šta je Mara Uštipak!''



U životu punom posla, Mare nikad nije zaboravila najvažniji poziv – onaj majčinski. S ponosom govori o svojim sinovima i kaže oni su joj najveći uspjeh.

''Srce mi raste kad mi kažu: Mare, kakvi su ti sinovi. Ja kažem – pogledajte dicu pa ćete zaključiti kakvi su roditelji. To mi je najveći trofej – što sam majka i što sam ih izvela na pravi put, veće i bogatstvo od toga ne treba.''



Od vatre ispod tave do svjetla reflektora – Marija je ispekla puno više od uštipaka. Njezin je put podsjetnik da se i bez savršenog recepta može napraviti život za poželjeti. Samo treba ići srcem.

