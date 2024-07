Pogledajte koja se naša poznata dama sakrila ispod ovog golemog šešira, tijekom šetnje je i malo zabavila fotografe!

Mila Elegović plijenila je poglede u šetnji Zagrebom, a priredila je i malu modnu reviju na špici.

Glumicu Milu Elegović visoke temperature u Zagrebu nijsu spriječile da prošeta popularnom špicom.

Od sunca se sakrila ispod golemog šešira, a nosila je elegantnu bijelu haljinu s dubokim izrezom na dekolteu u kojoj je istaknula svoje atribute, ali i besprijekornu figuru.

Društvo joj je pravio njezin pas, a tijekom šetnje je kupila novi šešir, koji je odmah stavila na glavu te je i s njim ponosno pozirala fotografima.

Fotografije pogledajte u galeriji.

Mila je jednom prilikom ispričala i kako održava liniju.

"Ja inače imam inzulinsku rezistenciju, i to je, ajmo reći, predziđe dijabetesa, tako da jedem šest puta dnevno, izbalansirano, malo. Neke stvari jednostavno moraš izbaciti, kao što su šećer, masnoća. Tijelo ti to vrati. I ja ne znam da sam ikad imala idealniju težinu, negdje oko 51 kg. Vježbanje isto tako. Vježbam, apsolutno, svaki drugi dan, po 20 minuta. Imam svoju aplikaciju jer u koroni nisam više imala trenera i onda sam shvatila da su meni moji treneri donijeli najbolju stvar, a to je disciplina, i da su me naučili da sama moram vježbati", otkrila je Mila u emisiji Zdravlje na kvadrat, a tada je otkrila i da odlazi na tretmane uljepšavanja.

"Mislim da je suludo lagati javnost i govoriti: Ja ovako izgledam jer sam stavila skupu kremu! To su gluposti. Međutim, što se tiče filera i botoksa i pomoći tog tipa, sad sam se zaustavila jer jednostavno, u jednom trenutku, lice samo kaže dosta! Ako me prepuniš, ako kreneš sa mnom majmunirati, izgledat ćeš k'o nakaza. Divna mi je maksima da imaš svoje godine, izgledaš dobro. To je važno! Ne da izgledaš mlado ni zamrznuto jer onda nisi više ljudsko biće. Tako da, ja koristim filere, ali nekako sve manje jer dolazim do te granice kad to, jednostavno, više neće biti ukusno", priznala je.

