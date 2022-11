Naša glumica ne skriva odlaske na tretmane uljepšavanja, otkrila je sve detalje: "Mislim da je suludo lagati i reći da je to od kreme"

Mila Elegović gostovala je u emisiji Zdravlje na kvadrat.

Glumica Mila Elegović odazvala se pozivu u emisiju "Zdravlje na kvadrat" u kojoj je ugostio Dalibor Bosančić, a kojemu je u prekrasnom okruženju zagrebačkog parka Ribnjak otkrila sve o svom načinu života i zdravlju.

Pogledaj i ovo Vrijedan i poduzetan Zvijezda naše hit-serije progovorio o svojim zdravim navikama i otkrio gdje pronalazi svoj duševni mir

“Bogu hvala, zdrava sam, što smatram svojim najvećim dostignućem i postignućem. Ali znaš to je najvažnije, nekako sam ti zdrava u glavi. Mislim da je ovih dana mentalno zdravlje svima nama došlo u prvi plan”, zaključila je Mila.

Svoje mentalno zdravlje Mila održava i redovitim meditiranjem.

“Stalno i uvijek imam te hodajuće meditacije, i trčeće meditacije. Naime, od kad je bila korona moje tijelo je intuitivno zatražilo boravak u šumi, i šuma mi je postala najbolja prijateljica. I ljubim i grlim stabla, i gledam i pozdravljam se. Evo vidiš kako je ovo krasno, mahovina je ovdje. Inače, moraš uvijek pitati stablo, smijem li te dotaknuti, jer i tebe moram pitati. Ne možeš samo tako.

Inače, prošli mjesec je i meni pokucala na vrata prijateljica korona i rekla dobar dan. Tri dana nakon što sam uspjela doći k sebi odmah sam išla u šumu, šetati, disati, da to nekako izađe iz mene van", otkrila je Mila.

Mila ima 52 godine, a evo kako se nosi s njima.

"Sve ti je manji prag tolerancije. Sve više voliš sebe, voliš ugađati sebi. Ali ima jedna stvar! Naime, kako sam ja žena u menopauzi, sad ću opet dobiti po sebi - zašto to govoriš... Ali ja to govorim jer na toj ženskoj promjeni je nekakva stigma, nešto je, kako bih rekla nije lijepo, izgleda kao da je žena mrtva, ali to nije istina. Žena tek tada prelazi u jednu fantastičnu, najbolju fazu svoga života, i mora, ti reći da sam tu naučila poštovati svoje godine, u smislu da kad mi dođe da se odmorim, odmorim se. Kad mi dođe da odem, odem. Kad mi dođe da spavam, spavam. Bilo mi je jako teško prihvatiti da sve te skele oko mog lica, da to sve skupa propada. I ta propadljivost je nešto s čim sam se jednostavno morala pomiriti. I nije bilo lako, ali jesam”, priznala je.

Mila je krenula i na određene tretmene.

“E sad, krenula, ali sam se i zaustavila”, izjavila je Mila koja je poznata što to za razliku od nekih kolegice ne krije.

“Mislim da je suludo lagati javnost i govoriti: Ja ovako izgledam jer sam stavila skupu kremu! To su gluposti. Međutim, što se tiče filera i botoksa, i pomoći tog tipa, sad sam se zaustavila jer jednostavno, u jednom trenutku, lice samo kaže dosta! Ako me prepuniš, ako kreneš sa mnom majmunirati izgledat ćeš k’o nakaza. Divna mi je maksima da imaš svoje godine, izgledaš dobro. To je važno! Ne da izgledaš mlado, niti zamrznuto jer onda nisi više ljudsko biće. Tako da, ja koristim filere, ali nekako sve manje, jer dolazim do te granice kad to, jednostavno, više neće biti ukusno”, smatra Mila.

A kako održava liniju?

“Ja inače imam inzulinsku rezistenciju, i to je ajmo reći predziđe dijabetesa, tako da jedem šest puta dnevno, izbalansirano, malo. Neke stvari jednostavno moraš izbaciti kao što su šećer, masnoća. Tijelo ti to vrati. I ja ne znam da sam ikad imala idealniju težinu, negdje oko 51 kg. Vježbanje isto tako. Vježbam, apsolutno, svaki drugi dan, po 20 minuta. Imam svoju aplikaciju, jer u koroni nisam više imala trenera, i onda sam shvatila da su meni moji treneri donijeli najbolju stvar, a to je disciplina, i da su me naučili da sama moram vježbati”, kaže Mila.

Hrana koju spominješ, a što najradije jede?

“Jedem sve, ali jako malo. Jedem hranu svih boja. Ujutro volim kuhati zobenu kašu, sa zobenim mlijekom i u nju stavim neko voće. Jesu li to borovnice, jabuke, sezonsko voće. Oko 11 jedem neko voće ili jogurt. Za ručak jedem odrezak od puretine ili piletine, plus neko povrće. Oko četiri popodne neka juha, ili nešto što mi je pod rukom, i navečer, opet imam takav jedan obrok, proteini, ili nešto zeleno, ili juha. I to ti je to!”, otkrila je.

Razmišlja li na način: Jao Mila, što bit će za tjedan dana, mjesec, kako ću? Hoću li sama moći? Ne dao Bog da mi se nešto dogodi, voljela bih da se to što prije završi da ne mučim sebe, druge, itd.?

“Razmišljam! Moji su roditelji otišli na dosta kompliciran način. Zato sam ja, što se tiče tih pregleda preventivnih, jako ažurna, štreberski raspoložena. Idem na sve i svašta. Međutim ima jedna stvar! Što smo stariji, to te sve više strah ishoda pregleda”, priznala je.

A Mila je odgovorila i na pitanje kako se opušta.

“Hahahhaha, misliš seksualno opuštanje? Jel’ te to zanima? Neću to reći, jer ako ti to kažem sutra ću imati sve naslovnice. Neću se moći riješiti", našalila se Mila.

I za kraj otkrila je koliko bi željela, koliko bi voljela živjeti.

“Hm! Mislim da je jedan stari rimski filozof rekao, ne znam točno koji, ali da nije važno koliko živiš nego kako živiš! Ako imaš nekakav neispunjavajući život, onda je pitanje. S druge strane životna sila je toliko svoja i mi je ne kontroliramo, pa će životna sila to i za mene i za tebe odlučiti", zaključila je Mila.

