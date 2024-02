Mila Elegović o tajni sreće i zadovoljstva u pedesetima: ''Ljubavni život nije samo muškarac!''

Glumica Mila Elegović u svojim je pedesetima kreativnija nego ikad. Radi na nekoliko predstava, glumi u TV serijama, pjeva, a objavila je i svoju drugu slikovnicu za djecu i odrasle. Kako se u tu priču uklapaju ljubav i neki markantni muškarac ispričala je našem Davoru Gariću za In magazin.

Glumica Mila Elegović plovi i spisateljskim vodama. Izašla je njezina druga slikovnica Vrabica Hrabrica.



''Ova slikovnica govori o hrabrosti jedne male vrabice iz Martićeve ulice gdje ja inače pijem kavu i gdje nastaju sve moje slikovnice. Tamo je jedan divan park gdje živi puno ptica. I uglavnom, ova malena se suprostavila zlu. Naime, jedan drugi, mali isto vrabac je odlučio da je on taj koji je određuje koliko ptice i kada jedu, preokrene svoje jato, svi se jako prestraše i u strahu zaborave istinu'', otkrila je Mila Elegović.



Zaplet i kraj vam nećemo otkrivati, no Milina je Vrabica Hrabrica za malu, ali i veliku djecu, kao pomoć u teškim trenutcima.



''Čini mi se da je ljepota jedna zaboravljena kategorija kojoj bi se ljudi trebali vratiti i tražiti ljepotu u svojim životima i tražiti ljepotu oko sebe jer ljepota liječi...lijepi krajolici, lijepe slike, lijepe riječi koje upućujemo jedni drugima, lijepe situacije, lijepi osjećaji i zagrljaji'', kaže Mila.



''U svakom slučaju to makne fokus s onoga što nam se vjerojatno u tom trenutku ružno događa. Mislim, tako sam ja sebe naučila, možda pametniji ljudi imaju neke bolje savjete...'', govori Mila.



Osmijeh na lice mami i Milina nova pjesma za djecu Chu Chu song, čije taktove premijerno slušate upravo sada.



Čini se da u životu ove karizmatične glumice glavnu riječ vodi dijete u njoj koje nikad nije odraslo.



''Dijete u Mili Elegović ima svoje dobre dane i ima svoje loše dane. Ima dane kad lebdi po šumama i miriše cvijeće a ima dane kad je zločesto dijete, kad lupa nogom od pod i kad bi najradije razlupalo sve oko sebe, ali ono što je najvažnije, znam prepoznati i jedno i drugo dijete i znam se igrati i sjednim i drugim, što mislim da je jako važno'', kaže iskreno glumica.



To je možda tajna njezine sreće i zadovoljstva u pedesetima.



''50-e su fenomenalne ako prihvatiš...prvo te lupe malo u glavu i kažu ''Slušaj, stara, ti si stara vijest! Došle su neke nove generacije, oni su nova vijest, a ti si bezveze, moraš se sad malo, znaš kako sad marketinški kažu, osvježiti životni ciklus.'' Hahaha...I onda ako to sa sobom središ, onda 50-e mogu biti fenomenalne, ako ne središ, onda jao si ga tebi. Mislim da je u 50-ima jako bitno da si zdrav, to je strašno važno i da znaš gdje si, da nemaš više 25, nego imaš 50, da to prihvatiš'', kaže Mila.



Mila u kazalištu zato podjednako lako uskoči i u ulogu zanosne ljepotice i zle vještice.



''Igrati stare vještice je puno zanimljivije nego seksi ljepotice, pogotovo danas kad se testosteron muškaraca smanjio...ili ga barem iskazuju digitalno'', kaže Mila.



Mnoge zanima kakav je Milin ljubavni status.



''Ah, moj ljubavni život, baš se ogledam i gledam di je! Hahahaha... Hoće li doć?! Šalim se. Ljubavni život nije samo muškarac, ljubavni život je i kad si sam, ljubavni život su ti prijatelji, situacije, predstave...'', dodala je Mila.



A za nju i ova nova slikovnica, koja će, nema sumnje, mnogima uljepšati dan, ali i naučiti hrabrosti.



''Dragi moji, danas je dan glasnog čitanja, a Nova TV je podržala taj praznik pa je evo i pokazala moju novu slikovnicu ''Vrabica hrabrica''. Nadam se da ćete je čitati glasno zajedno sa svojim roditeljima ili će je roditelji čitati sami sa sobom, ali glasno!'', rekla je Mila Elegović.

