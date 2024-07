I jedna od najseksi Hrvatica partijala je u Splitu, a izdanjem za Ultru obranila je i laskavu titulu!

Žanamari Perčić pohvalila se fotografijama s Ultra Europe festivala u Splitu.

Pjevačica Žanamari Perčić (42) nije propustila jubilarno 10. izdanje Ultra Europe festivala u Splitu.

Za ovu je prigodu odabrala golišavo party izdanje, u kojem je je pokazala zašto slovi kao jedna od najseksi Hrvatica. Nosila je potpuno prozirni bodi, ispod kojeg se jasno vidio njezin čipkasti grudnjak, a iz mini suknje izvirile su joj gaćice.

"Seksi", "Prezgodna", "Goriš", pisali su joj oduševljeni pratitelji.

Koliko je poznato, s njom ni ovaj put nije bio suprug Mario Perčić, a već se duže vremena šuška i da je njihovom braku došao kraj.

''S obzirom na to da ti neki beskrupulozni novinari uopće ne idu za tim što je zaista istina pa onda to tek objave, nego objavljuju ovako glavom bez obzira, ne idu za tim da iza mene nisam samo ja. Znači, nije samo da ću ja patiti u životu zbog nekakvih napisa na internetu, nego imam i dijete koje će danas-sutra čitati to, a dijete kod kuće ima sve normalno i sad dođe netko u školi i doslovno je bullying što se toga tiče. Stoga hvala novinarima, meni je super, ali sa svojim djetetom moram jako puno razgovarati zbog njih'', komentirala je Žanamari glasine o razvodu u IN magazinu.

