Mini haljina Žanamari Perčić istaknula je njezin bujni dekolte i noge koje je istesala u teretani

Žanamari Perčić pozirala je u ljetnoj haljini koja je savršeno istaknula njezinu vitku liniju, a duboki dekolte svima je ukrao pozornost.

Među domaćim zvijezdama na Story Summer Partyju zablistala je i pjevačica Žanamari Perčić.

Očarala je u kratkoj cvjetnoj haljini dugačkih rukava koju je krasio duboki dekolte, a u kojoj je u isto vrijeme pjevačica istaknula svoju istreniranu liniju, zahvaljujući zdravoj prehrani i vježbanju.

Modnu kombinaciju upotpunila je zlatnim štiklama i torbicom.

Podsjećamo, Žanamari se nedavno oglasila o šuškanjima da se razvodi od redatelja glazbenih spotova Marija Perčića, a više o tome pročitajte OVDJE.

Inače, brak Žanamari i njezina supruga, glazbenika Marija Perčića, već je neko vrijeme tema medija i njezinih obožavatelja, i to nakon što su krenule glasine da se njih dvoje razvode. Kako stvari između njih stvarno stoje, ona je nedavno otkrila ispred kamera IN magazina, dok je uživala na predstavljanju novoga modnog projekta Infinity Runway u Solinu. Na reviji je bila u društvu prijateljice, a višemjesečne medijske glasine jasno je demantirala.

''S obzirom na to da ti neki beskrupulozni novinari uopće ne idu za tim što je zaista istina pa onda to tek objave, nego objavljuju ovako glavom bez obzira, ne idu za tim da iza mene nisam samo ja. Znači, nije samo da ću ja patiti u životu zbog nekakvih napisa na internetu, nego imam i dijete koje će danas-sutra čitati to, a dijete kod kuće ima sve normalno i sad dođe netko u školi i doslovno je bullying što se toga tiče. Stoga hvala novinarima, meni je super, ali sa svojim djetetom moram jako puno razgovarati zbog njih'', izjavila je Žanamari.

