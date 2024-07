Prošlo je čak 40 godina od uloge koja ga je proslavila, ali fanovi kažu da je ostario kao dobro vino

Kevin Bacon svoj 66. rođendan obilježio je objavom fotografije bez majice.

Srcolomac iz osamdesetih, koji se može pohvaliti sa 16,1 milijun pratitelja na društvenim mrežama, objavio je svoju najnoviju fotografiju bez majice kako bi obilježio svoj 66. rođendan.

''Ovo je 66'', samo je kratko Kevin Bacon napisao uz svoju fotografiju.

Komentar mu je ostavila i supruga Kyra Sedgewick, a fanovi su zaključili da je ostario kao dobro vino.

Kevin i Kyra upoznali su se na setu filma ''Lemon Sky''.

Vjenčali su se u rujnu 1988., a već sljedeće godine rodio im se sin Travis. 1992. godine rodila im se kćerkica Sosie.

"Ona je ljubav mog života, odmah sam to znao. Kada je ušla u moj život, karijera mi je bila na dnu, ali ipak dogodila se ljubav i rodila su nam se djeca, a ponude za filmove počele su se samo nizati", izjavio je Kevin.

Uskoro je ju zaprosio na sam Božić, i to tako što je sakrio prsten u čarapu za poklone i pripremio joj iznenađenje, a ona mu je rekla da bez imalo razmišljanja. Par je tijekom godina surađivao na nekoliko filmova poput ''The Woodsman'', ''Loverboy'' i ''Murder In The First''. Posljednja suradnja njih dvoje bila je na igranom filmu ''Space Oddity'' iz 2022. koji je Kyra režirala.

A ovaj holivudski par veže jedna posebna zanimljivost, a to je da su u daljnjem krvnom srodstvu.

Naime, par je sudjelovao u jednoj emisiji koja se bavi DNK analizama, a njihova je pokazala da su zapravo rođaci u devetom koljenu. S obzirom na to da se ipak radi o daljnim rodbinskim vezama, to nije poljuljalo njihov brak niti promijenilo odnose, već su sve nastavili kroz šalu da su i prije znali, a među njima postoji nešto više.

Zanimljiva je i priča da se ovaj par sreo još kad je ona imala samo 12 godina, i to u jednom restoranu u kojem je ona bila s bratom. Njezin brat je tada pred njim izjavio - rekla si da ti se sviđa taj glumac, otiđi do njega i reci mu to, a ona je tad pohvalila njegove glumačke sposobnosti.

