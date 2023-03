U braku su 35 godina, a evo što kažu da je recept za ovako dug i uspješan brak: ''To je ključno!''

Kyra Sedgwick i Kevin Bacon otkrili su koji je njihov recept za dug brak u posljednjem intervjuu.

Kyra Sedgwick i Kevin Bacon otvorili su dušu tijekom intervjua za People te otkrili koja je tajna njihovog dugogodišnjeg braka.

57-godišnja glumica i 64-godišnji glumac iznijeli su svoje mišljenje o tome što njihov brak čini posebnim. Kevin je započeo intervju opisujući kako se osjećao nakon što je prvi put sreo Kyru dok je radio na setu filma ''Lemon Sky'' iz 1987. godine.

''Bio sam nokautiran. Mislio sam da je nevjerojatna.''

Kyra je nastavila govoriti o svom prvom dojmu o svom sadašnjem suprugu rekavši: ''Sjećam se da sam pomislila: ''Oh, on misli da je stvarno cool''

Redateljica je također izjavila da je dan nakon njihovog prvog susreta shvatila da želi započeti vezu s glumcem.

Izjavila je: ''Sjećam se da sam se probudila i rekla: ''Osjećam se kao kod kuće''. Shvatila sam: "O, to je bio on."

Glumica je zatim govorila o tome što ih je držalo bliskima tijekom 35 godina braka.

''Smisao za humor je ključan. On je zbilja smiješan.''

Kyra je zatim govorila o tome kako su ona i Kevin dali sve od sebe kako bi jedno drugome dali samopouzdanje u svom radu u industriji zabave.

''Uvijek smo jedno drugom bili najveća podrška i obožavatelji'', rekao je Kevin te dodao kako je naučio cijeniti vrijeme sa svojom suprugom iznad svega.

''Za mene, hodanje ulicom usred noći s tom jednom osobom je bolje od ičega na svijetu i najljepše mjesto za biti'', rekao je.

Kyra i Kevin vjenčali su se u rujnu 1988., a već sljedeće godine rodio im se sin Travis. 1992. godine rodila im se kćerkica Sosie.

Par je tijekom godina surađivao na nekoliko filmova poput ''The Woodsman'', ''Loverboy'' i ''Murder In The First''. Posljednja suradnja njih dvoje bila je na igranom filmu ''Space Oddity'' iz 2022. koji je Kyra režirala.

A ovaj holivudski par veže jedna posebna zanimljivost, a to je da su u daljnjem krvnom srodstvu.

Naime, par je sudjelovao u jednoj emisiji koja se bavi DNK analizama, a njihova je pokazala da su zapravo rođaci u devetom koljenu. S obzirom na to da se ipak radi o daljnim rodbinskim vezama, to nije poljuljalo njihov brak niti promijenilo odnose, već su sve nastavili kroz šalu da su i prije znali, a među njima postoji nešto više.

