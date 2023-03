I nakon 34 godine braka javnosti su još uvijek zanimljivi zbog jedne anegdote koju nisu očekivali!

Kevin Bacon i njegova supruga Kyra Sedgwick prisustvovali su ovogodišnjoj dodjeli Oscara, a svi se uvijek iznova iznenade njihovoj ljubavnoj priči.

Glumac Kevin Bacon i njegova supruga Kyra Sedgwick prisustvovali su dodjeli nagrade Oscar, a par je izgledao jednostavno i elegantno u svojim odjevnim kombinacijama.

Pogledaj i ovo ipak se predomislila? Holivudska miljenica prvi put u javnosti nakon godinu dana i iznenadne odluke kojom je rastužila obožavatelje

Glumac je nosio sivo odijelo koje je kombinirao s crnom kravatom i tamnoplavom košuljom, a ni njegova draga nije htjela previše komplicirati te je na crveni tepih stigla u crnom ženskom odijelu i čipkastom topiću.

Taj par mnogima je omiljen zbog svoje duge ljubavi, koja traje već 35 godina, ali zbog jedne činjenice uvijek su iznova zanimljivi i privuku pažnju.

Par je u sretnom braku od 1988. godine i slovi kao jedan od najstabilnijih u Hollywoodu, koji nije poljuljala ni činjenica da su u krvnom srodstvu, čega godinama nisu bili svjesni.

"Ona je ljubav mog života, odmah sam to znao. Kada je ušla u moj život, karijera mi je bila na dnu, ali ipak dogodila se ljubav i rodila su nam se djeca, a ponude za filmove počele su se samo nizati", izjavio je Kevin, koji je Kyru upoznao na snimanju filma "Lemon Sky".

Uskoro je ju zaprosio na sam Božić, i to tako što je sakrio prsten u čarapu za poklone i pripremio joj iznenađenje, a ona mu je rekla da bez imalo razmišljanja. Nijedno od njih tada nije imalo pojma da su zapravo rođaci, što su otkrili tek 23 godine nakon vjenčanja.

Naime, par je sudjelovao u jednoj emisiji koja se bavi DNK analizama, a njihova je pokazala da su zapravo rođaci u devetom koljenu. S obzirom na to da se ipak radi o daljnim rodbinskim vezama, to nije poljuljalo njihov brak niti promijenilo odnose, već su sve nastavili kroz šalu da su i prije znali, a među njima postoji nešto više.

Zajedno imaju dvoje djece, sina Travisa i kćer Sosie.

Godine 2005. cijela se obitelj pojavila u filmu ''Ljubavnik'' u Baconovoj režiji i produkciji.

Oboje njihove djece gradilo je karijere u industriji zabave, pri čemu je Sosie sama postala uspješna glumica, a Travis je naslijedio očeve glazbene gene, pa je tako frontmen industrial metal benda Contracult Collective i radi kao producent, dok Kevin u slobodno vrijeme svira u bendu The Bacon Brothers, za koji pjeva i svira gitaru.

Zanimljiva je i priča da se ovaj par sreo još kad je ona imala samo 12 godina, i to u jednom restoranu u kojem je ona bila s bratom. Njezin brat je tada pred njim izjavio - rekla si da ti se sviđa taj glumac, otiđi do njega i reci mu to, a ona je tad pohvalila njegove glumačke sposobnosti. Osim u filmu ''Lemon Sky'', par se na filmskome platnu ponovno skupa pojavio i za ''Pyrates'' 1991., a 1995. glumili su i u filmu ''Ubojstvo s nakanom''.

