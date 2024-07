Bio je velika zvijezda za kojom su uzdisale žene diljem svijeta, a sa 60 godina izgleda bolje nego u danima najveće slave

Rob Lowe osamdesetih je bio velika zvijezda, nakon čega se suočio s borbom s raznim ovisnostima, no uspio se vratiti na pravi put.

Početkom srpnja, na proslavi Dana nezavisnosti, glumac Rob Lowe uhvaćen je kako bez majice slavi ovaj bitan dan za Amerikance i tom je prigodom pokazao svoju nevjerojatnu tjelesnu građu s obzirom na svojih 60 godina.

Glumac je uživao na plažama Kalifornije, a opuštao se skakanjem s broda.

Rob je bio u društvu dvojice sinova, Matta (31) i Johna (29) koje je dobio sa suprugom i vizažisticom Sheryl Berkoff s kojom se vjenčao 1991. godine.

Glumac je 60. rođendan proslavio velikom zabavom u ožujku ove godine.

''Volim okrugle rođendane jer je to prilika za razmišljanje o tome što ste uživotu postigli i što još želite'', izjavio je za People.

Lowe je osamdesetih godina bio tinejdžerska zvijezda za kojom su uzdisale obožavateljice diljem svijeta. No kako je postajao sve popularniji, s vremenom je, poput mnogih zvijezda, postao ovisan o alkoholu i opijatima. Ipak, uspio se vratiti na pravi put i danas izgleda bolje nikad.

Glumac je 2019. godine dao intervju za In magazin u kojem je otkriotajnu fantastičnog izgleda.

"Prilazi mi puno muškaraca i to pita.Nizak unos ugljikohidrata i vježbanje. Kad pravilno jedeš, to pomaže spavanju i vježbanju. Jako sam aktivan, uvijek nešto radim. Ništa revolucionarno, no katkad je to teško ostvariti", priznao je tada.

