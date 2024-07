Jolina supruga očarala je izgledom na splitskom partyju, ali svu pažnju ukrale su njihove prekrasne kćeri!

Ana Čagalj s kćerima očarala je sve prisutne, a njih tri izgledale su više kao sestre dok su pozirale fotografima.

Na Story Summer Partyju pojavila su se brojna poznata lica, a među njima zablistala je Jolina supruga Ana Čagalj.

Kćeri su joj pravile društvo, a ona je između njih dvije ukrala svu pažnju u crnoj korzet-haljini. Sve tri dame outfite su upotpunile i sunčanim naočalama.

S obzirom na Anin izgled, na prvu je djelovalo kao da su sve tri sestre.

Podsjećamo, Ana i Joško Čagalj Jole nedavno su proslavili 18. godišnjicu braka. Vjenčali su se 4. lipnja 2006. godine, a na njihovoj nezaboravnoj svadbi bilo je više od 400 uzvanika.

''Grašin otac Zoran rekao je da mu je Jole tada skratio pet godina života jer je rekao da će biti jedan broj ljudi, a došlo je 50-60 ljudi više. Pa je falilo janjaca, pa je falilo rižota, pa smo umjesto u 20 u salu ušli u 22 sata'', prisjetila se Jolina supruga.

Tajna uspješnog braka 52-godišnjeg pjevača i njegove 10 godina mlađe supruge leži u samo jednoj riječi, a to je kompromis.

''Nekad i vidiš neke stvari, tipa išao je s društvom. Meni to ne smeta ako je išao s društvom jednu večer, drugu večer. Nekad kad prekardaši, nakon tri večeri kažem mu: 'Alo, ej, malo stani na balun.' Onda on kaže: 'Je, Ane, dobro je.' Ali to je sve normalno, on je društven i ja sam ga takvog prihvatila'', objasnila je Ana.

Jole i Ana danas su ponosni roditelji četvero djece, kćeri Ive, Eme i Tije te sinčića Luke.

