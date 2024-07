Sve tajne Michelinove zvjezdice: Kako se dobivaju te koliko košta gozba u takvom restoranu!

Prije gotovo 100 godina dodijeljena je prva Michelinova zvjezdica. Taj vodič koji je počela izdavati tvornica automobilskih guma i danas dodjeljuje ova priznanja važna u kulinarskom svijetu. U Hrvatskoj je tako 11 restorana sa zvjezdicom. Što one znače te kako se dobivaju, pogledajte u prilogu In magazina.

''Za restoran to znači ne samo titula nego jedan dodatan uteg na leđa, dodatan kamen jer to sad treba opravdat'', kaže chef Goran Kočiš.

Michelinov inspektor ocjenjuje restorane tako što ih posjeti u tajnosti i prati sve što se događa, a ocjenjuje prema pet kriterija: kvaliteta sastojaka, vještina priprema hrane i kombinacije začina, stupanj kreativnosti, postojanost kvalitete hrane i pristupačnost cijene.

''Oni su potpuno incognito, nemoguće ih je prepoznati'', tvrdi Boris Šuljić, vlasnik restorana.

U Hrvatskoj je 11 restorana s Michelinovom zvjezdicom, a na čelu jednog je i Mario Mandarić.

''Atmosfera je super, doveo sam cijeli svoj tim, godinama već rade sa mnom. Moj souschef Duje je radio sa mnom u Engleskoj, pa je radio u restoranima s tri Michelinove zvjezdice, tako da tim je dosta ambiciozan, entuzijastičan i kreativan. Mi stvarno kreativne stvari radimo i guramo ovaj restoran u jednom novom smjeru'', govori Mario.



Zvijezde dobivaju restorani s najboljom kuhinjom, bez obzira na to o kakvoj se vrsti kuhinje radi. Neka se jela osmišljavaju godinama, neka u trenutku, no prednost Hrvatske je i bogato nasljeđe.

''Hrvatska je jako bogata zemlja zbog svog nasljeđa i to je ono što mi imamo pravo koristiti otomansku kuhinju, kao našu kuhinju, talijansku tj. kuhinju Venecije, francusku kuhinju jer za vrijeme ilirskih pokrajina Francuzi su ostavili velike tragove. Evo u Zagrebu se kažu šnenokle, kod nas paradižot, to je sve poteklo iz lirskih pokrajina tj. francuske republike. Ono što je također bitno istaknuti to je Austro-Ugarsko nasljeđe'', govori Rudolf Štefan.

Neke pak kombinacije postaju kultne, poput mediteranskih gyoza chefa Marka Gajskog. Zbog kojeg gurmani diljem svijeta dolaze na Korčulu.

Restoran može dobiti od jedne do tri zvjezdice. S planine ravno na tanjur - glavna je vodilja vrhunskog chefa Norberta Niederkoflera. Ovaj chef, svojim je kulinarskim umijećem, restoran u kojem radi okrunio s čak tri Michelinove zvjezdice.

''Za kuhara (chefa) to je san, posebice kad dođete do tri zvjezdice, jako sam ponosan jer smo to ostvarili s održivom planinskom kuhinjom, to je jedan korak koji je jako važan. Takvih je samo 100 u svijetu što me čini jako ponosnim'', kaže Norbert Niederkofler.

Svježi sir s džemom od voća, ječam s bundevom - samo su neki od specijaliteta koje ovdje priprema.

''U zimsko vrijeme ne poslužujemo salatu, ne poslužujemo rajčice. Poslužujemo samo ono što imamo lokalno, ali ako poslužimo rajčice bit će napravljene drugačije jer smo proizvod kupili ljeti i onda dobijemo'', govori Norbert Niederkofler.

Restorani s jednom zvjezdicom u prosjeku naplaćuju 150 eura meni, u onima s dvije, cijena je oko 235 eura, a u restoranima s 3 Michelinove zvjezdice, skače i do 335 eura.

''Koliko je teško dobiti samo jednu zvjezdicu, dovoljno govori činjenica da ih u cijelom svijetu ima tek 2657. S dvije zvjezdice, restoran je u društvu 481 najboljih, a s tri je svrstan u sam vrh gastronomije, među 135 najboljih svjetskih restorana'', objasnio je Jeffery Vella.

