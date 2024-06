Jolina supruga prisjetila se vjenčanja: ''Grašin otac rekao je da mu je Jole skratio 5 godina života, falilo je janjaca...''

Jole i njegova supruga Ana sutra slave 18. godišnjicu braka. Tim povodom naš Gordan Vasilj razgovarao je s pjevačevom boljom polovicom. Otkrila mu je javnosti nepoznate detalje o njihovu upoznavanju, ali i tajne njihove skladne veze, okrunjene s četvero djece.

Ususret proslavi 18. godišnjice braka, supruga popularnog Jole, Ana Čagalj počastila je dvoje najmlađe djece s izletom u vodeni park u Biogradu na moru. 12-godišnja Tia i 4-godišnji Ivan Luka nisu mogli dočekati prvo ovosezonsko kupanje.

Najmlađi član pjevačeve šesteročlane obitelji neodoljivo nalikuje na oca.

''Da je on bio prvi, vjerojatno bi bio i zadnji, ali sreća što je došao zadnji pa će i ostat zadnji. On je živo dijete, onako kao Jole, veseljak, pozitivac, ali je preživ. Nekako u ovim sad godinama kad sam ja njega dobila nemaš više možda toliku energiju kao prije. Fizički nas je malo izmorio, ali kažu svi da će se smiriti pa se nadam da će se do škole on malo smirit, da će ga to proć.'', priča Ana Čagalj.

Tatina slika i prilika od rođenja je zaluđena mikrofonom i bubnjevima pa nijedna proslava ne može proći bez Ivanova solo nastupa.

A do ljubavne priče Jole i Ane zamalo nije ni došlo jer je kralj zabave pri upoznavanju zapisao pogrešan broj njezina mobitela.

''On je na kraju dobio moj pravi broj pa me nazvao i tako smo se dogovorili pa je on malo kasnio. A ja ne volim baš kašnjenje, ja sam ono baš točna. I prvo smo bili malo prijatelji i mic po mic i eto nas.'', priča Ana.

Mic po mic i sutra će proslaviti 18. godišnjicu braka. Jedan od naših najskladnijih parova vjenčao se 4. lipnja 2006., a na njihovoj nezaboravnoj svadbi bilo je vise od 400 uzvanika.

''Grašin otac Zoran je rekao da mu je Jole tada skratio pet godina života jer je rekao da će biti jedan broj ljudi, a došlo je 50-60 ljudi više. Pa je falilo janjaca, pa je falilo rižota pa smo umjesto u 20 sati, u salu ušli u 22 sata.'', prisjeća se Ana.

Tajna uspješnog braka 52-godišnjeg pjevača i njegove 10-godina mlađe supruge leži u samo jednoj riječi, a to je kompromis.

''Nekad i vidiš neke stvari tipa išao je s društvom. Meni to ne smeta ako je išao s društvom jednu večer, drugu večer. Nekad kad prekrdaši nakon tri večeri mu kažem 'alo, ej malo stani na balun'. Onda on kaže ''je Ane, dobro je.'' Ali to je sve normalno, on je društven i ja sam ga takvog prihvatila.'', priča Ana.

Po pitanju odgoja tri kćeri i sina, lijepa Ana, koja drži sva četiri kantuna kuće je, kaže, mnogo stroža od Jole.

''Ako cure idu vanka, ja kažem 'dođite u ponoć', onda on 'mogu li doć u ponoć i pol', ako ja Ivanu ne dam čokoladu, 'a daj mu još dvije kockice'. Onda on njemu da da ja ne vidim, a ja zapravo sve vidim, ali se pravim da ne vidim. Tako da tata im nije autoritet.'', dodala je Ana.

Najstarija kći Iva u listopadu će postati punoljetna i već je najavila skorašnji odlazak iz roditeljskog gnijezda jer želi upisati studij u Zagrebu.

''Mislim da je čak i dobro pustiti da se malo osamostale, ovdje se osloni na mamu, a tamo će neke stvari morat naučit i sama radit. Tako da nemam ništa protiv toga, a uostalom Jole je skoro svaki vikend u Zagrebu, tako da nije to problem.'', priča Ana.

A zavidnu liniju ova modno osviještena mama duguje isključivo genetici.

''Znači nikad u životu nisam ušla u teretanu, ali sam prije mjesec i pol dana počela vježbat. Bila sam uvijek protiv teretane, vježbi, bila sam lijena, nije mi se dalo, a sad kad sam krenula sad mi je super i mogu ti reć da me baš nekako navuklo.'', priznaje Ana.

Inače savršeno organizirana Ana sutrašnju proslavu prvi put prepušta suprugu.

''Ovih 17 godina sam ja organizirala jer sam ja taj tip. E a sad očekujem od mog supruga da me iznenadi za 18. godišnjicu. Tako da će to ja mislim biti neko lijepo iznenađenje'', zaključila je Ana.

Sigurni smo da romantični Jole neće razočarati ni po ovom pitanju.

