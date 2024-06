Glazbenik koji je nestao s naše scene bio je najveće iznenađenje na koncertu Cetinskog: ''Nije bilo lako, ali...''

Tony Cetinski proslavio je rođendan sa stilom. Popularni pjevač u zagrebačkoj Areni okupio je vojsku obožavatelja i uz pomoć brojnih gostiju okupljenima priuštio spektakl od puna tri sata. Dojmove nakon svojeg koncerta života podijelio je s našom Doroteom Filipaj za In magazin.

Tony Cetinski odradio je nastup života! Jedan od naših najboljih vokala, prvi Hrvat koji je još 2009. rasprodao dva koncerta u Areni Zagreb, vlasnik nebrojenih hitova poput “Blago onom tko te ima”, “Kad žena zavoli”, “23. prosinac” i mnogih drugih, svoj 55. rođendan proslavio je u rasprodanoj dvorani, koju je pretvorio u epicentar dobre glazbe i emocija, a ponajviše ljubavi.



''Ja sad tek dobivam dojmove onih koji su bili ispred, u publici, zakoje znam da bi mi rekli da nešto ne valja. Ja nemam taj dojam, nisam lažno skroman, ali nemam taj dojam, imaš taj monitoring, opterećuješ se nekim stvarima. Ali kažu mi da je bilo super, ako je publika zadovoljna, i ja sam'', zaključio je Tony.



Koje su rođendanske želje sad?

''Ja sam ispunio svoje želje, znači ja sam imao želju da bude Arena puna i da svi pjevamo i to smo ispunili'', rekao je Tony.

Među 18 tisuća ljudi u publici bila je cijela njegova obitelj, a supruga Dubravka priredila mu je nešto posebno!

''Napokon je došla i na stage gore. Uvijek je htjela biti gore. Uvijek je htjela osjetiti kako je na stageu, evo ja nisam znao da će to napraviti, iznenadili su me. A šta da vam kažem, toliko svi ti ljudi oko mene žive za to, za taj dan, za te neke momente da evo, neću ići kući sigurno do jutra'', rekao je Tony.

Do jutra se družio nakon koncerta i s gostima koji su mu se pridružili na pozornici.



''Ja mislim da znam 90 posto diskografije. Sretan sam jer me pozvao kao gosta, ali sretan sam i jer sam bio na koncertu. I baš je bio fenomenalan koncert, drago mi je zbog njega'', izjavio je Mtija Cvek.



''Bila je čast, ogromna. Prvi put sam pjevao u zagrebačkoj Areni. Nisam znao šta mogu očekivati, čuo sam da je lijep osjećaj. Ali ne da je ovako lijep. Toliko ljudi, toliko neke lijepe energije...'', izjavio je Adi Šoše.

Energiju je donio i Marko Kutlić, najveće iznenađenje koncerta. Mladi glazbenik mjesecima izbiva s naše scene, a nedavno je viđen kako svira na ulicama Trsta.



''Nije bilo lako, ali je rekao - Toni, samo zato što si to ti. Nije da se hvalim, ali nije bilo lako zato što je dosta zeznut karakter i on je stvarno odlučio neke stvari napraviti, on se sad sutra vraća tamo gdje je stao'', govori Tony.

Uz Tonijeve su se pjesme mnogi veselili, zaljubljivali, tugovali, ali i ženili. Jednakom strašću planira nastaviti dalje.



Koji je plan za idućih 35 godina?

''Nisam imao plan ni ovih 35 baš. Ali sam iskreno osjećao i radio to što volim. I nadam se da će tako ostat do kraja. Dokle god ću moći disati, dokle god ću moć hodati, ja ću pjevati'', zaključio je.

Na sreću i zadovoljstvo mnogobrojnih obožavatelja!

