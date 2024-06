Detalji raskošnog vjenčanja koje je prošlog vikenda u Dubrovniku napravilo pravu pomutnju: Kao gost zapjevao je Grašo!

Raskošno vjenčanje sina Roda Stewarta Liama i Amerikanke konavoskih korijena Nicole ovog je vikenda u Dubrovniku bilo glavna tema. Kao gost iznenađenja zapjevao im je Petar Grašo, a ni kiša nije omela slavlje. Slavni otac Rod Stewart otkrio je kako se osjeća i što je poželio mladencima te zašto je na kraju vjenčanja završio bez hlača.

Vjenčanje godine proteklog je vikenda u Dubrovniku izazvalo pravu pomutnju. Legendarni glazbenik Rod Stewart ženio je svojeg sina Liama. Do crkve Sv. Ignacija došao je u društvu supruge Penny.

''Baš sam ponosan što sam u Hrvatskoj'', izjavio je Rod Stewart.



Mladoženju je dopratila majka, bivša Rodova supruga, supermodel Rachel Hunter. Uzvanici i rodbina za Liama i Nicole imali su samo najljepše želje.

''Samo sreća i zdravlje, znamo da će zauvijek biti zajedno. Vole se jako, zajedno imaju sina, samo zdravlje i sreća im trebaju'', rekao je hokejaš Sean Norris.

''Da budu zauvijek zajedno i imaju još djece'', rekla je mladenkina sestra Christina Artukovich.

''Želim im najsretniji zajednički život. Oboje ih volimo'', izjavila je Ruby Stewart, mladoženjina sestra.



I wish them the happiest life together. We love them both and I think it will be a beautful wedding.



A onda je došla i mladenka. Nicole Artukovich vjenčanicu je izabrala u salonu hrvatske dizajnerice Aleksandre Dojčinović. Dok se penjala stepenicama do crkve, počela je padati kiša. Mladenku su sekunde dijelile do trenutka kad će izgovoriti sudbonosno DA, no kiša je nije obeshrabrila.



A onda je uslijedio izlazak iz crkve i oduševljenje okupljenih. Pao je i poljubac. Mladoženjin otac, slavni glazbenik, u jednom je trenutku i zapjevao uz gajde.



Slavni par nije slučajno odabrao Dubrovnik za svoje vjenčanje. Mladenkina majka Tina inače je iz Konavala.

''Jako sam sretna i preplavljena emocijama'', izjavila je mladenkina majka Tina.



Svatovi su se zatim uputili prema dubrovačkoj tvrđavi Lovrijenac.

''Predivno je sve usprkos vremenu, predivno je biti ovdje. Mladencima želim da budu zauvijek zajedno i još djece'', poručio je Rod.



Kiša je dodatno otežala uspon na tvrđavu, no dobro raspoloženje nije narušeno. Rodova bivša supruga, Rachel Hunter, penjala se bosa s cipelama u ruci.



Na slavlju je mladence iznenadio poseban gost. Zapjevao im je Petar Grašo.



Zabava je potrajala do dugo u noć, a Sir Rod Stewart na svojem je Instagram profilu objavio i fotografiju na kojoj je spuštenih hlača. Napisao je ''Kako osramotiti svojeg najmlađeg sina u baru hotela, nakon dugog i aktivnog vikenda!'' i nasmijao pratitelje. Ovo će se dubrovačko vjenčanje zasigurno dugo pamtiti, a Liamu i Nicole želimo mnogo ljubavi i sreće.

IN magazin gledajte od ponedjeljka do petka u 17:30 na Novoj TV, a propuštene emisije pogledajte besplatno na novatv.hr.

1/31 >> Pogledaji ovu galeriju +26 Celebrity Svi su htjeli imati njegovu karijeru i novac, a onda su na površinu isplivale sve grozote: "Zlostavljao je žene 30 godina..."

1/31 >> Pogledaji ovu galeriju +26 Celebrity Prizore poljupca Lopez i Afflecka baš je neugodno gledati, ovako su mislili ušutkati glasine o razvodu?