Prizore poljupca Lopez i Afflecka baš je neugodno gledati, ovako su mislili ušutkati glasine o razvodu?

Jennifer Lopez i Ben Affleck snimljeni su kako se ljube, no fotografije su samo rasplamsale nagađanja o njihovu razvodu.

Glasine o kraju braka Jennifer Lopez i Bena Afflecka ne jenjavaju već neko vrijeme, a oni su ih sada pokušali ušutkati, no nisu postigli željeni efekt.

Par je za vikend zajedno bio na košarkaškoj utakmici Benova sina, a po dolasku su pred okupljenim paparazzima podijelili i jedan poljubac, koji je bilo neugodno gledati.

Naime, umjesto u usta, Jennifer je Afflecka poljubila u obraz, a on je pak poljubio zrak pored nje te ju je prijateljski potapšao po leđima.

Fotografije pogledajte u galeriji.

Jennifer je uoči njihova zajedničkog izlaska otkazala svoju američku turneju kako bi mogla biti sa svojom djecom i obitelji, no pretpostavlja se da zapravo pokušava spasiti svoj brak. U tome joj navodno i pomaže Benova bivša supruga Jennifer Garner.

Ranije je izvor blizak paru otkrio da je Ben od početka njihova braka navodno bio toliko bio zaslijepljen zaljubljenošću da nije mogao normalno razmišljati, no sada kada je bistre glave, svjestan je da se mu treba razvod.

"Kada bi se mogao razvesti na temelju privremene neuračunljivosti, to bi i učinio. Osjeća se kao da je posljednje dvije godine proveo u zaljubljenom bunilu, a sada se osvijestio i jasno mu je da to ne može funkcionirati", kazao je izvor za Page Six.

Upućeni izvori slično su komentirali i za druge medije.

"Njih dvoje jednostavno imaju drukčije pristupe kada je riječ o medijskoj pozornosti. Ben mrzi pozornost i zbog toga se osjeća nelagodno. Jennifer je oduvijek imala drukčiji pristup", rekao je drugi izvor za People, a istaknuo je i kako je Ben oduvijek bio impresioniran Lopezinim radnim navikama i uspjehom, ali ne želi s njom dijeliti takav život.

"Iako joj se zbog toga divi, to ga ne čini sretnim i uzrokuje stres u njihovu braku", istaknuo je izvor.

Tračevi o razvodu započeli su nakon što Lopez i Affleck tjednima nisu bili viđeni zajedno u javnosti, a on je zatim viđen i bez vjenanog prstena.

Podsjetimo, Lopez i Affleck vjenčali su se kolovozu 2022. godine. Par, koji je stekao zajednički nadimak Bennifer, bio je u vezi i početkom 2000-ih, kada su također planirali stati pred oltar, no 2003. godine naprasno su prekinuli i otkazali vjenčanje.

Lopez je u međuvremenu bila u braku s pjevačem Marcom Anthonijem, s kojim je dobila blizance Maxa i Emme. Affleck iz braka s glumicom Jennifer Garner ima troje djece, Fina, Violet i Samuela.

