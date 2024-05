Ben Affleck smrknuta lica stigao na zabavu svoje kćeri, a ono što je nosio u ruci mnoge je zabrinulo

Ben Affleck na maturalnu zabavu svoje kćeri stigao je u ležernom izdanju, a većini se nije svidjelo ono što je nosio u ruci.

Već se danima piše o razvodu Bena Afflecka i Jennifer Lopez, ali slavni par vješto izbjegava bilo kakav odgovor na tu temu.

Međutim, svojim postupcima ipak daju naslutiti da među njima nešto ne štima, pa se tako ovog puta holivudski glumac pojavio bez pratnje na maturalnoj zabavi svoje kćeri.

No to nije sve, stigao je u opuštenom izdanju, fotografi su snimili i limenku piva u njegovoj ruci, a sasvim je sigurno da njegova trenutačna izdanja podsjećaju na ona iz još jednog lošijeg razdoblja i razilaženja s glumicom Jennifer Garner.

Prizor limenke piva u Benovoj ruci mnoge je zabrinuo s obzirom na njegovu borbu s alkoholom u prošlosti, o kojoj je i sam progovorio još 2018. godine.

"Ovaj tjedan završio sam tretman odvikavanja od alkohola dug 40 dana. Podrška obitelji, kolega i obožavatelja značila mi je više od svega. To mi je dalo snagu i ohrabrenje da podijelim svoj problem s drugima. Borba s bilo kojom ovisnošću duga je i teška borba. To je duga i predana obveza. Borim se za sebe i obitelj. Toliko se ljudi oglasilo na društvenim mrežama o svojim vlastitim ovisnostima. Tim ljudima želim reći hvala. Vaša je snaga inspirirajuća i podupiruća za mene na mnogo načina, nisam mislio da je to moguće. Činjenica da nisam sam pomaže. Ako imate problem, potražite pomoć u znak borbe, ne slabosti ili neuspjeha. Nadam se da će moj primjer pomoći svima s istim problemom", napisao je tada Ben javno.

Ben Affleck looks downcast as he rolls up to daughter Violet's graduation party alone amid Jennifer Lopez split rumors https://t.co/vOgap4kEH9 — Daily Mail Celebrity (@DailyMailCeleb) May 28, 2024

Kada je tijekom promocije filma ''Atlas" jedan novinar ovih dana upitao o Lopez o njezinu braku, odnosno jesu li glasine o razvodu od Bena Afflecka stvarne, J.Lo se nasmijala, nagnula prema njemu i rekla mu: "Znate vi bolje od toga."

Tračevi o razvodu započeli su nakon što Lopez i Affleck tjednima nisu bili viđeni zajedno u javnosti, Ben je viđen i bez prstena, a onda se sve odjednom promijenilo te su zajedno prisustvovali predstavi njegova sina, a glumac je nosio i vjenčani prsten.

