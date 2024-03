Poznati Hrvati o svojoj najdražoj ulozi: ''Kad sam doma, ne izlazim iz kuće dok djeca ne legnu!''

Dan očeva u svijetu se slavi treće nedjelje u lipnju, no u Hrvatskoj i još nekoliko zemalja ovaj dan se poklapa s blagdanom sv. Josipa. Što nam znače, koliko nas njihova uloga oblikuje te zašto im baš danas trebamo reći "hvala ti, tata", zna naša Lana Samaržija, a sve pogledajte u prilogu IN magazina.

''Da bi netko postao tata, mora znati nekoliko zanata. Kao što je stavljanje ruku oko vrata, kao što je izbjegavanje rata'', napisao je o tatama najnagrađivaniji hrvatski dječji pisac Zvonimir Balog, a mi smo se njegove pjesmice sjetili na Dan očeva, koji se obilježava upravo danas.

''Ja mislim da je moj tata najbolji čovjek na svijetu i ako uspijem dio toga kako on živi i radi i odnosi se prema ljudima preuzeti, bit ću zadovoljan svojim životom'', govori Fabijan Pavao Medvešek.

Jer očevi su jednako važni kao majke. Oni su figure kojima dugujemo ne samo ljubav već i brojne životne lekcije.

''Dobar je dečko i bio bih najsretniji, ne mora završiti nikakve fakultete, univerzitete, škole, biti neki svjetski prvak, najbitnije mi je da bude dobar čovjek'', priča Stjepan Božić.

''Biti okružen dobrim ljudima da bi kao čovjek mogao napredovati i biti bolja verzija sebe'', kaže Dominik Božić.

''Mislim da smo tata i ja tandem i ja bih rekao možda najbolji prijatelji. Odlučili smo mijenjati stvari nabolje'', izjavio je Jan Kerekeš.

''Međusobno se podržavamo, međusobno se razumijemo, pokušavamo maksimalno iskoristiti to razumijevanje da budemo na istoj valnoj dužini'', kaže Ljubo Kerekeš.

Čuvati nam leđa, braniti od drugih, držati za ruku dok radimo prve korake, gradimo prve tornjeve i srce nam se lomi ako se oni sruše. A često su uz tatu mnoge stvari jednostavno zabavnije.

''Kad sam doma, ne izlazim iz kuće dok djeca ne legnu! Lijepo tuširanje, zezancija, izmolimo anđela'', priča Jole.



''Ljubav prema bližnjemu, ljubav prema Bogu, obitelji, domovini svojoj, čovjeku... Trudimo se supruga i ja od njih napraviti ljude. Ljude koji će znati prepoznat svoje vrijednosti, a i poštivat naravno druge'', izjavio je Marko Perković Thompson.



''Otac sam najbolji s gledišta svoje djece jer nema stvari koju im ne bih ispunio'', kaže Rade Šerbedžija.

A da su ozbiljno ''zatatili'', oni shvate već na prvi pogled - kada njihovi prinčevi i princeze stignu na svijet.

''Znate što, malo su im se pobrkali dani, pa smo čekali prerano, pa je evo na kraju ispalo to da je 26. 11. taj dan bio kad sam eto postao tata, mi smo to već jako dobro proslavili. Mogu vam reći da, eto, Nikola ima iskustva kao tata i još neki dečki u bendu. Naslušao sam se i priča i savjeta i sve ja to upijam, ali kad dođe taj trenutak i kad su mi cure došla doma, neopisiv je osjećaj'', govori Edo iz Mejaša.



''Nitko nikad nije spreman. To jednostavno prirodno mora doći, samo ljubav'', zaključio je Matija Cvek.



''Lijepo je imati sina, ali kad sam dobio kćer, to je nekakva posebna konekcija između oca i kćeri. Sad kad smo svi skupa kod kuće, svjestan sam svega, sve te radosti i te ljubavi. To je ono što me čini najsretnijim na svijetu'', kaže Luka Šulić.

Iako je Majčin dan puno popularniji, koliko je važan i dan kada slavimo očeve, najbolje možda objašnjava Davor Sučić, poznatiji kao Sejo Sexon.

Zato su zaslužili svu pažnju na svoj dan, ali i svaki drugi dan u godini.

IN magazin gledajte od ponedjeljka do petka u 17:30 na Novoj TV, a propuštene emisije pogledajte besplatno na novatv.hr.

1/18 >> Pogledaji ovu galeriju +13 Celebrity Jedan od naših najpoznatijih glazbenika ponosno pozirao sa svojim sinovima, s njihovom majkom razišao se prošle godine zbog nove ljubavi

1/22 >> Pogledaji ovu galeriju +17 Celebrity S vladarice 90-ih i danas je teško skrenuti pogled kad se pojavi na plaži, i u 56. godini pozornost privlači izgledom i karizmom