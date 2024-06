Romantični Jole nasred plaže zapjevao svojoj supruzi povodom godišnjice braka: "18 godina ljubavi!"

Joško Čagalj Jole i njegova supruga Ana Čagalj slave 18. godišnjicu braka, a on joj je tim povodom posvetio romantične objave na društvenim mrežama te joj je i zapjevao.

Pjevač Joško Čagalj Jole i njegova supruga Ana Čagalj slave 18. godišnjicu braka.

Popularni Jole se tim povodom oglasio na društvenim mrežama, gdje je supruzi posvetio romantične objave.

"18 godina zajedno. 18 godina ljubavi!" napisao je uz fotografiju na kojoj se ljube uz more.

"Sretna ti godišnjica ljubavi. 18 godina braka, mirne i sigurne luke", poručio je Jole supruzi uz video u kojem joj je na plaži zapjevao i svoj hit "Miško moj", a i ona mu se pridružila u pjesmi.

A do ljubavne priče Jole i Ane zamalo nije ni došlo jer je kralj zabave pri upoznavanju zapisao pogrešan broj njezina mobitela.

''On je na kraju dobio moj pravi broj pa me nazvao i tako smo se dogovorili pa je on malo kasnio. A ja ne volim baš kašnjenje, ja sam ono baš točna. I prvo smo bili malo prijatelji i mic po mic i eto nas.'', ispričala je Ana u IN magazinu.

Jedan od naših najskladnijih parova vjenčao se 4. lipnja 2006. godine, a na njihovoj nezaboravnoj svadbi bilo je vise od 400 uzvanika.

''Grašin otac Zoran je rekao da mu je Jole tada skratio pet godina života jer je rekao da će biti jedan broj ljudi, a došlo je 50-60 ljudi više. Pa je falilo janjaca, pa je falilo rižota pa smo umjesto u 20 sati, u salu ušli u 22 sata.'', prisjetila se Jolina supruga

Tajna uspješnog braka 52-godišnjeg pjevača i njegove 10 godina mlađe supruge leži u samo jednoj riječi, a to je kompromis.

''Nekad i vidiš neke stvari tipa išao je s društvom. Meni to ne smeta ako je išao s društvom jednu večer, drugu večer. Nekad kad prekrdaši nakon tri večeri mu kažem 'alo, ej malo stani na balun'. Onda on kaže ''je Ane, dobro je.'' Ali to je sve normalno, on je društven i ja sam ga takvog prihvatila.'', objasnila je Ana.

Jole i Ana danas su ponosni roditelji četvero djeci, kćeri Ive, Eme i Tije te sinčića Luke.



