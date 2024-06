Evo kako dva mjeseca nakon posjeta plastičnom kirurgu izgleda lice Jennifer Aniston!

Jennifer Aniston zablistala je na crvenom tepihu, samo dva mjeseca nakon odlaska u kliniku za plastičnu kirurgiju s prijateljicom Sandrom Bullock.

Holivudska glumica Jennifer Aniston privukla je pozornost na jednom događanju svojim modnim izdanjem.

55-godišnja zvijezda "Prijatelja" mamila je poglede kada je stigla u Paramount Studios u Los Angelesu u crvenoj šik haljini koja je savršeno istaknula njezinu figuru.

Haljina je na sebi imala uzorke cvijeća, a na cijeli outfit iskombinirala je otvorene sandale na potpeticu i lančić s crvenim rubinom koji je krasio njezin dekolte.

Glumica i dalje mami uzdahe svojim mladenačkim izgledom.

Inače, Jennifer je nedavno snimljena ispred poznate ordinacije plastične kirurgije The Retreat At Split Rock u Connecticutu, koja je specijalizirana za stručno podizanje lica, čija se cijena kreće od oko 50 do 100 tisuća dolara po tretmanu, kao i za podizanje obrva i očiju, koje košta otprilike 30 tisuća dolara.

Mislite li da je Jennifer Aniston radila zahvate na svom licu? Da

Ne Da

Ne Ukupno glasova:

Paparazzi su je uhvatili dok je sa Sandrom Bullock izlazila iz ureda dr. Neila A. Gordona, koji vodi plastičnu i rekonstruktivnu kirurgiju lica, a specijalnosti su mu pomlađivanje lica i rinoplastika te u ponudi ima i injekcije botoksa. To je potaknulo šuškanja da Aniston svoj i inače nevjerojatno mladoliki izgled ipak duguje redovitim zahvatima, iako ih je uvijek poricala.

Jennifer je prošle godine u intervjuu za The Wall Street Journal ispričala da je isprobala tretman lica ikrom od lososa te da voli injekcije peptida. Peptidi su nizovi molekula zvanih aminokiseline, koje su građevni blokovi proteina. Peptidi su u osnovi kratki proteini, a prema WebMD-u, suplementi s njima mogu utjecati na starenje, rast mišića i gubitak masnoće.

Pogledaji ovo Celebrity Ovo je najbogatija glumica na svijetu, ali njezino ime na prvu vam uopće neće zvučati poznato

Pogledaji ovo Nekad i sad Sjećate se neodoljive kćeri Rachel i Rossa? Danas ima 22 godine i ne biste ju prepoznali, dana slave rado se prisjeti!

Pogledaji ovo Celebrity Jennifer Aniston htjela pokazati frizuru, ali svi su gledali u jedan drugi detalj na njoj: "Kako uzbudljivo!"

1/31 >> Pogledaji ovu galeriju +26 Celebrity Svi su htjeli imati njegovu karijeru i novac, a onda su na površinu isplivale sve grozote: "Zlostavljao je žene 30 godina..."

1/25 >> Pogledaji ovu galeriju +20 Celebrity Mnoge je šokiralo kako legendarni glumac izgleda s 87 godina, zbog jedne fotografije izbio je kaos na društvenim mrežama!