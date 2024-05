Ovo je najbogatija glumica na svijetu, ali njeno ime na prvu vam neće zvučati uopće poznato

Kada netko spomene pojam najbogatije glumice na svijetu, mnogi će odmah pomisliti na holivudske dive poput Jennifer Aniston, Angeline Jolie, no tu titulu nije dobila nijedna od njih.

Na svijetu postoje brojne uspješne glumice za koje biste rekli da su najbogatije na svijetu, međutim, ta titula nije pripala niti Angelini Jolie, niti Nicole Kidman ni bilo kojoj sličnoj holivudskoj dami.

Najbogatijom glumicom na svijetu proglašena je Jami Gertz, čija se neto vrijednost procjenjuje na 3.2 milijarde dolara.

58-godišnja zvijezda karijeru je započela 1981. ulogom u filmu ''Endless Love'', a otada se pojavila u brojnim filmovima, uključujući ''The Lost Boys'', ''Twister'', ''The Crossroads'', ''Less Than Zero'', ''Quicksilver'' i ''Sixteen Candles''.

Osim toga, pojavila se i u hit serijama ''Seinfeld', ''The Neighbours'', ''Modern Family'' i ''This is Us'', a nedavno je glumila u filmu ''I Want You Back'' iz 2022.

Međutim, cijelo bogatstvo nije stekla isključivo zahvaljujući glumačkoj karijeri.

Glumica je udana za milijardera i investitora Tonyja Resslera, s kojim je suvlasnica NBA momčadi Atlanta Hawks. Imaju četvero djece, a zanimljivo je da je, kada su se vjenčali 80-ih godina, Jami bila ta koja je prehranjivala obitelj jer je firma njezinog supruga propala, no kasnije se oporavio i zaradio milijarde.

Upoznali su se na jednoj svečanoj večeri koju je Ressler organizirao u svom stanu u Los Angelesu. Ona je tada imala 22, a on 27 godina. Biznismen ju je iste večeri pozvao na druženje, a nakon što su otišli na ručak poslao joj je desetak ruža u svlačionicu malog kazališta na Bulevaru Santa Monica gdje je tada igrala u jednoj predstavi.

Prije Jami, najbogatija glumica bila je Dina Merrill koja je umrla 2017. godine.

A glumica koju inače zovu najbogatijom i koja je svu zaradu dobila od same glume je Reese Witherspoon s bogatstvom procijenjenim na 440 milijuna dolara.

