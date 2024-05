Jennifer Aniston htjela pokazati frizuru, ali svi su gledali u jedan drugi detalj na njoj: "Kako uzbudljivo!"

Jennifer Aniston snimila je video kojim je htjela promovirati svoj novi proizvod, no svima je za oko prvo zapela njezina prozirna majica.

Holivudska miljenica, glumica Jennifer Aniston na svom je profilu na Instagramu objavila video kojim je htjela pokazati svoju frizuru i promovirati novi proizvod svoga brenda proizvoda za njegu kose, no pozornost je ukralo nešto sasvim drugo.

55-godišnja Jennifer u videu naime nosi tanku bijelu majicu, a ispod koje su joj se nazirale grudi pa je svojim obožavateljima malo toga ostavila mašti. Pritom nije djelovala nimalo sramežljivo, iako je majica bila gotovo prozirna.

"Zaljubio sam se u tebe, Jen! Hoćeš li biti moja žena?", "Ljepotica", "Svakim danom sve ljepša", "Wow", "Trebalo mi je ovo", "Kakvo uzbuđenje", komentirali su njezini pratitelji.

Jennifer je nedavno snimljena ispred poznate ordinacije plastične kirurgije The Retreat At Split Rock u Connecticutu, koja je specijalizirana za stručno podizanje lica, čija se cijena kreće od oko 50 do 100 tisuća dolara po tretmanu, kao i za podizanje obrva i očiju, koje košta otprilike 30 tisuća dolara.

Pogledaji ovo Celebrity Aniston otkrila kako joj uspijeva izgledati ovako fit s 55 godina: ''Jednostavno se natjeram!''

Paparazzi su je uhvatili dok je sa Sandrom Bullock izlazila iz ureda dr. Neila A. Gordona, koji vodi plastičnu i rekonstruktivnu kirurgiju lica, a specijalnosti su mu pomlađivanje lica i rinoplastika te u ponudi ima i injekcije botoksa. To je potaknulo šuškanja da Aniston svoj i inače nevjerojatno mladoliki izgled ipak duguje redovitim zahvatima, iako ih je uvijek poricala.

Jennifer je prošle godine u intervjuu za The Wall Street Journal ispričala da je isprobala tretman lica ikrom od lososa te da voli injekcije peptida. Peptidi su nizovi molekula zvanih aminokiseline, koje su građevni blokovi proteina. Peptidi su u osnovi kratki proteini, a prema WebMD-u, suplementi s njima mogu utjecati na starenje, rast mišića i gubitak masnoće.

Pogledaji ovo Celebrity Aniston otkrila kako joj uspijeva izgledati ovako fit s 55 godina: ''Jednostavno se natjeram!''

Ranije je izjavila i kako nije ljubiteljica botoksa.

"Ljudi misle da idem na puno botoksa ali ja to ne radim. Ne kažem da nisam probala, ali vidim da je to sklizak teren za mene. Sve te kozmetičke stvari na meni izgledaju smiješno. I kao što sam već rekla, to može postati nova normala iz koje je teško vratiti se", izjavila je tada Jennifer.

1/29 >> Pogledaji ovu galeriju +24 Nekad i sad Sve je osvojio kao preslatki dječak crvene kose, a onda je iskusio tešku stranu slave, evo kako danas izgleda!

1/32 >> Pogledaji ovu galeriju +27 Celebrity Severina se javila s novim fotkama u čipkastom donjem rublju, pratitelji su očarani njezinom ljepotom: ''Smotala si me, što da ti pišem…''