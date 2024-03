Aniston i Bullock uhvaćene na mjestu gdje nisu baš željele biti snimljene, pokušale su se zakamuflirati na svom malom izletu, ali...

Jennifer Aniston i Sandra Bullock snimljene su ispred ordinacije za plastičnu kirurgiju i to čak u Connecticutu koji nije baš blizu njihovim domovima u Los Angelesu.

Holivudske glumice i dobre prijateljice Jennifer Aniston i Sandra Bullock snimljene su kako zajedno izlaze iz poznate ordinacije plastične kirurgije u Connecticutu, a društvo im je pravila i supruga glumca Jasona Batemana Amanda Anka.

Riječ je ordinaciji The Retreat At Split Rock koja se nalazi u Greenwichu, a poznata je kao utočište specijalizirano za stručno podizanje lica čija se cijena kreće od oko 50 do 100 tisuća dolara po tretmanu, kao i za podizanje obrva i očiju čija cijena otprilike iznosi 30 tisuća.

Slavne dame snimljene su kako odlaze iz ureda dr. Neila A. Gordona koji vodi plastičnu i rekonstruktivnu kirurgiju lica. Njegova je specijalnost pomlađivanje lica i rinoplastika, prema podacima sa službene web stranice, u ponudi ima i injekcije botoksa i kybella.

Glumice koje inače žive u Los Angelesu poprilično su daleko putovale kako bi vidjele što Gordon nudi, a čini se kako mora biti najbolji u svom poslu jer je Beverly Hills krcat poznatim plastičnim kirurzima poput dr. Gartha Fishera i dr. Paula Nassifa. Isto tako se čini i kako nisu baš željele biti tamo viđene jer se 55-godišnja Jennifer sakrila ispod crnog šešira, a 59-godišnja Sandra nosila je velike tamne naočale.

I Sandra i Jennifer su obično jedne od onih žena kojima se svi dive zbog mladolikog izgleda i niti jedna od njih dosad nije priznala da se podvrgnula bilo kakvoj estetskoj operaciji.

Jennifer je 2015. godine izjavila da nije ljubiteljica botoks injekcija.

"Ljudi misle da idem na puno botoksa ali ja to ne radim. Ne kažem da nisam probala, ali vidim da je to sklizak teren za mene. Sve te kozmetičke stvari na meni izgledaju smiješno. I kao što sam već rekla to može postati nova normala iz koje se teško vratiti", izjavila je tada Jennifer, prenosi Daily Mail.

Jennifer je i prošle godine javno govorila o tome kako ona postiže svoj mladolik izgled tijekom intervjua za The Wall Street Journal. Rekla je da je isprobala tretman lica ikrom od lososa, iako doduše nije sigurna je li išta učinio za njezinu kožu te da voli injekcije peptida. Peptidi su nizovi molekula zvanih aminokiseline, koje su građevni blokovi proteina. Peptidi su u osnovi kratki proteini, a prema WebMD-u suplementi s njima mogu imati utjecati na starenje, rast mišića i gubitak masnoće.

Sandra je prije nekoliko godina također komentirala svoj izgled i to nakon što se 2018. na dodjeli Oscara pojavila podbuhlog lica, za što je okrivila alergije.

"Na prošloj dodjeli Oscara bila sam bolesna i imala sam alergije, ali sam rekla da ću bez obzira na to ići. To je dio mog posla i sretna sam što sam bila tamo. Onda su sljedeći dan rekli da imam filere za obraze i implantate. Kad sam vidjela slike i koliko sam natečena, shvatila sam zašto", izjavila je Sandra 2019. godine za InStyle.

Glumice se o svom malo izletu zasad nisu oglasile, no čini se kako su možda i one promijenile stav o estetskim zahvatima i odlučile dodatno poraditi na svojoj mladolikosti.

