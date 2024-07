Jeste li već zamijetili isklesanog mladića koji vam se smiješi s jumbo plakata po gradu? Sin je našeg pjevača, a evo što stoji iza ove priče!

Prodaja nekretnina postala je itekako vruć biznis otkad je u njega zakoračio sin Siniše Vuce. Pomažu li mu atraktivne fotografije u poslu, na licu mjesta provjerila je Sanja Jurković za In magazin.

Sigurni smo da su plakati koji su osvanuli po cijelom gradu privukli poglede i izmamili osmijehe. Čovjek koji kaže da nekretnine prodaje i kad je na godišnjem je, ni manje ni više, nego sin Siniše Vuce.

Nakon nogometa i nakon pjevanja, Vilibald se okušao i u poslu s nekretninama, kako to?

''Ozlijedio sam se, imao sam problema s kukom, moram sam operirati, i planirao sam se vratiti u nogomet, međutim, radi svog zdravlja nije bilo pametno. Onda sam se okušao u pjevanju, koje volim, stvarno volim pjevati, ali to mi je više kao hobi. Htio sam naći nešto nakon nogometa gdje ću se baš predati u potpunosti i to su na kraju ispale nekretnine. Sviđa mi se tip posla i način komunikacije s ljudima i što sam sebi organiziraš raspored, moraš biti discipliniran, trudim se ljudima naći najbolja rješenje, a i nekako sam pronašao zadovoljstvo u tome'', govori Vilibald Vuco, agent nekretninama.

Kako mu ide?

''Talent je bez rada ništa, eto to mogu reći. Prva stvar je što moraš biti, naravno, elegantan i obučen u skladu s onim što prezentiraš, stan, kuću i to je ono što ljudi prvo vide, ali nakon toga mislim da je ljudima najbitnije da razumiješ njihove potrebe i da ih slušaš'', smatra.

Što tata kaže na novi posao i sve ovo, je li mu bilo draže pjevanje?

''Iskreno, i on me podržava u svemu što radim. Zadovoljan je, pogotovo kad vidi da ja uživam u tome, da sam zadovoljan i ja u poslu. Tako da zadovoljan je i on'', objasnio je Vili.

Bi li tata objavio ove plakate po gradu?

''Pa evo ne znam, iskreno mislim da ne bi prije, ali sad kad je vidio mene, sad me pitao uf, koji ti je to prijatelj, daj da i meni nešto pomogne'', otkrio je Vili.

Znači, prijatelj je stavio plakate?

Da, da, prijatelj je stavio plakate. Gledali smo jedan film i zapravo isto tako prijatelj iznenadi prijatelja koji je agent za nekretnine, ovaj izađe i vidi svoje postere oblijepljene po gradu, on je meni tad rekao ja ću to tebi napraviti, ja sam rekao - da da, i onda kad sam stvarno vidio da je to objavljeno, netko je objavio na Instagramu i to, mislili su ljudi da je Photoshop ili nešto, ali onda kad su počeli shvaćati… Je l' to realno, haha… Iznenadio me, na kraju je ispalo stvarno dobro, reakcije su odlične'', priča Vili.

I pomažu li pločice u prodaji nekretnina?

''Pa ovako ću reći, iskreno, ja mislim da pločice uvijek pomažu, ne zato što je sad to, nego mislim da je trening sastavni dio života da ti pomaže da se fizički osjećaš bolje, da se psihički osjećaš bolje, ja sam veliki zagovornik tog treninga, svima'', kaže Vili.

I što mu je najbolje sjelo, a s čim se možda i dan danas još uvijek muči?

''Najbolje mi je sjelo, ja mislim, rad s ljudima, jer su mi te komunikacijske vještine i uslužnost ljudi, razumijevanje, ljudi, trudim se što više razumjeti ljude i mislim da oni to cijene. To mi je, kao u nogometu, sam sam svoj gazda. Međutim, na čemu još moram raditi, te organizacijske vještine da sve zapisujem, da sve na vrijeme obavljam… Tipa kakvi su zidovi, kakva je fasada, tako te stvari tu još imam dosta prostora za napredak i na tome radim svakodnevno'', priča Vili.

Cijeli razgovor pogledajte u prilogu In magazina.

