Prije 35 godina obećali su si ljubav i vjernost, a nije ih poljuljala čak ni prekasno utvrđena činjenica da su zapravo rođaci!

Holivudski glumci Kevin Bacon i Kyra Sedgwick proslavili su 35 godina braka, a čak ih ni krvno srodstvo kojim su vezani nije spriječilo da nastave biti sretni par.

Kevin Bacon i Kyra Sedgwick proslavili su 35 godina bračne sreće.

Par je podijelio retrospektivne slike iz ranih dana svoje veze kako bi obilježio taj dan na društvenim mrežama.

''Bilo je to 1987. - na setu ''Lemon Sky'' - upoznala sam čovjeka po imenu Kevin'', napisala je 58-godišnja Kyra uz polaroid fotografiju.

''Sretnih 35 ljubavi moja'', dodala je.

Njezin 65-godišnji suprug također je podijelio fotografiju iz mladosti na kojoj on sjedi za stolom bez majice, a Kyra mu sjedi u krilu.

''35 godina prošlo kao otkucaj srca'', napisao je.

Kyra i Kevin vjenčali su se u rujnu 1988., a već sljedeće godine rodio im se sin Travis. 1992. godine rodila im se kćerkica Sosie.

"Ona je ljubav mog života, odmah sam to znao. Kada je ušla u moj život, karijera mi je bila na dnu, ali ipak dogodila se ljubav i rodila su nam se djeca, a ponude za filmove počele su se samo nizati", izjavio je Kevin, koji je Kyru upoznao na snimanju filma "Lemon Sky".

Uskoro je ju zaprosio na sam Božić, i to tako što je sakrio prsten u čarapu za poklone i pripremio joj iznenađenje, a ona mu je rekla da bez imalo razmišljanja.

Par je tijekom godina surađivao na nekoliko filmova poput ''The Woodsman'', ''Loverboy'' i ''Murder In The First''. Posljednja suradnja njih dvoje bila je na igranom filmu ''Space Oddity'' iz 2022. koji je Kyra režirala.

A ovaj holivudski par veže jedna posebna zanimljivost, a to je da su u daljnjem krvnom srodstvu.

Naime, par je sudjelovao u jednoj emisiji koja se bavi DNK analizama, a njihova je pokazala da su zapravo rođaci u devetom koljenu. S obzirom na to da se ipak radi o daljnim rodbinskim vezama, to nije poljuljalo njihov brak niti promijenilo odnose, već su sve nastavili kroz šalu da su i prije znali, a među njima postoji nešto više.

Zanimljiva je i priča da se ovaj par sreo još kad je ona imala samo 12 godina, i to u jednom restoranu u kojem je ona bila s bratom. Njezin brat je tada pred njim izjavio - rekla si da ti se sviđa taj glumac, otiđi do njega i reci mu to, a ona je tad pohvalila njegove glumačke sposobnosti.

