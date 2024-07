Žanamari se oglasila o šuškanjima da je njezinom braku došao kraj: ''To smo već odavno shvatili...''

Žanamari se još jednom osvrnula na šuškanja o svom braku i na svoj način odgovorila na pitanja o toj temi.

Brak naše pjevačice Žanamari s redateljem glazbenih spotova Marijem Peričićem već je dugo tema medija, a ona se sada oglasila na tu temu.

Naime, Žanamari je na Instagramu dala priliku pratiteljima da joj postavljaju pitanja, ali sve je zanimalo samo jedno - njezin ljubavni život.

"Ajmo ispočetka. Sinoć ste krenuli s pitanjima doslovno 99% o ljubavnom životu. To smo već odavno shvatili da je moja stvar", poručila je pa ih izazvala da ju upitaju nešto zabavnije.

Nakon toga, otkrila je koji joj je bio celebrity crush.

"Dobro pitanje! Kad sam bila tinejdžerica, bila sam zaljubljena u Jean-Claudea Van Dammea, a u dvadesetima u Jasona Stathama. Uvijek sam voljela loše dečke s otmjenim manirima. Buntovnike i gentlemane", otkrila je a potom je i priznala što joj je najvažnije u životu.

"Zdravlje", poručila je kratko i jasno.

Inače, brak Žanamari i njezinog supruga, glazbenika Marija Perčića već je neko vrijeme tema medija i njezinih obožavatelja, i to nakon što su krenule glasine da se njih dvoje razvode. Kako stvari između njih stvarno stoje, ona je nedavno otkrila ispred kamera IN magazina, dok je uživala na predstavljanju novoga modnog projekta Infinity Runway u Solinu. Na reviji je bila u društvu prijateljice, a višemjesečne medijske glasine jasno je demantirala.

''S obzirom na to da ti neki beskrupulozni novinari uopće ne idu za tim što je zaista istina pa onda to tek objave, nego objavljuju ovako glavom bez obzira, ne idu za tim da iza mene nisam samo ja. Znači, nije samo da ću ja patiti u životu zbog nekakvih napisa na internetu, nego imam i dijete koje će danas-sutra čitati to, a dijete kod kuće ima sve normalno i sad dođe netko u školi i doslovno je bullying što se toga tiče. Stoga hvala novinarima, meni je super, ali sa svojim djetetom moram jako puno razgovarati zbog njih'', izjavila je Žanamari.

