Žanamari opet potaknula šuškanja o bračnoj krizi nakon objave o Valentinovu: "Kakva slučajnost, i ja isto!"

Žanamari Perčić otkrila je na svom Instagramu da nije slavila Valentinovo, barem ne ove godine.

Naša pjevačica Žanamari Perčić otkrila je svojim pratiteljima na Instagramu kakvi su bili njezini planovi za ovogodišnje Valentinovo i je li slavila Dan zaljubljenih.

Ona je u priči koju je podijelila objavila video jednog influencera koji svojoj djevojci govori kako ove godine preskače Valentinovo pa je uz njega napisala da je i kod nje situacija jednaka.

"Kakva slučajnost, i ja isto", napisala je Žanamari, a uz to je objavila i video iz teretane i otkrila da svoj omiljeni trening nije propustila.

"Sretno Valentinovo", poručila je pjevačica.

Inače brak Žanamari i njezinog supruga, glazbenika Marija Perčića već je neko vrijeme tema medija i njezinih obožavatelja, i to nakon što su krenule glasine da se njih dvoje razvode. Kako stvari između njih stvarno stoje, ona je nedavno otkrila ispred kamera IN magazina, dok je uživala na predstavljanju novoga modnog projekta Infinity Runway u Solinu. Na reviji je bila u društvu prijateljice, a višemjesečne medijske glasine jasno je demantirala.

''S obzirom na to da ti neki beskrupulozni novinari uopće ne idu za tim što je zaista istina pa onda to tek objave, nego objavljuju ovako glavom bez obzira, ne idu za tim da iza mene nisam samo ja. Znači, nije samo da ću ja patiti u životu zbog nekakvih napisa na internetu, nego imam i dijete koje će danas-sutra čitati to, a dijete kod kuće ima sve normalno i sad dođe netko u školi i doslovno je bullying što se toga tiče. Stoga hvala novinarima, meni je super, ali sa svojim djetetom moram jako puno razgovarati zbog njih'', izjavila je Žanamari.

Podsjetimo, još u srpnju počele su kolati glasine o bračnim problemima između Žanamari i njezina supruga Marija, a onda je on ponovno potaknuo priče kada je u priči na svom Instagramu objavio novu pjesmu svoje supruge naziva "Krugovi", a pozornost je opet privukao znakoviti tekst, koji glasi: "Ma zar vam nije jasno da ne želim to, pod kim ja vrištim glasno, s kime gubim tlo pod nogama, to je moja stvar."

Njegovu objavu podijelila je i Žanamari uz komentar: "Hahaha, lijepo."

Prvi put povod za priče dala je Žanamari kada je sa svojeg profila na Instagramu u srpnju obrisala sve fotografije sa suprugom.

"Ja nisam mogla vjerovati kakve sam stvari i neistine vidjela i pročitala o sebi i tom svom odnosu, imam osjećaj da i kad kažem nešto pozitivno, to se pretvori u negativno. Tako da sam o tome odlučila šutjeti, ali moja šutnja ne znači da nemam što reći – mogu ja mnogo toga reći, ali nemam volje za negativnu energiju, pa ću ja radije malo šutjeti. Ova pjesma i ovaj spot svojevrstan su odgovor – dobar tim jednom, dobar tim zauvijek", izjavila je tada Žanamari za IN magazin.

Par je inače spojila poslovna suradnja, a vezu su započeli 2013. godine. Nakon samo tri tjedna već su se zaručili, a 2014. i vjenčali te godinu kasnije postali roditelji djevojčice Gabrijele.

