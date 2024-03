Mila Elegović progovorila o neostvarenom majčinstvu: ''Ako me pitaš jesam li osjećala bol zbog toga što nisam mama, jesam''

Omiljena glumica Mila Elegović gostovala je u podcastu Skip or Beep bravo! radija. Iako je proslavila 53. rođendan redovito izaziva divljenje radi svog mladolikog izgleda i dobre forme. Tatjani Jurić je otkrila da ne pada na mlađe muškarce, kako je podnijela poraz na Dori, ali i žali li jer se nije ostvarila kao majka.

S Tatjanom Jurić popričala je o ljubavi, majčinstvu, ali i Dori na koju se prijavila prije dvije godine.

Mila se nakon 11 godina braka razvela od 27 godina starijeg glazbenika i fotografa Ivana Balića Cobre, ostali su u dobrim, prijateljskim odnosima. Od tada, svoj ljubavni život poprilično dobro skriva u javnosti. Iako nije otkrila tko je može osvojiti, priznala je tko ne može.

''Pitanje ljubavi nije stvar odluke. Ni u kojem slučaju.’''

''A pitanje uspješnosti veze, recimo da ste ti i tvoj bivši suprug rekli, e, hajdemo pokušati da ovo uspije?'' upitala ju je Tatjana.

''Misliš kao hajdemo se dogovoriti da to ovo bude poduzeće kao 90% ljudi koji što jesu, u poduzeću, ti ćeš imati svoju slobodu, ja ću imati svoju. Grozno, a za naslovne strane ćemo se smijati. Ali, ja i to opravdavam. U jednom trenutku života sam shvatila da ljudi čine najbolje što mogu. Sigurna sam da ljubav ima mnoge oblike i to me naučila, evo ta moja veza s Cobrom, koju, Bogu hvala, jedino nisam zeznula, ostalo sam sve zeznula.’''

Mila nikad nije bila s mlađim muškarcem, a evo i zašto to nikad ne želi.

''Ja bih samo rekla da to nije not my cup of tea. Kao što svi mi imamo neke svoje ljubavne izbore i razloge'', govori.

Mila se prije dvije godine prijavila na Doru i završila na posljednjem mjestu, priznaje kako se s javnim kritikama teško nosila jer ih do tada nikada nije ni doživjela.

''Moj ego je bio onako nasjeckan na sitno, pa kroz veš mašinu, pa kroz mesnu mašinu, uglavnom što je mene tamo toliko povrijedilo? Ja se nisam susrela ni s jednim javnim nastupom u svojoj karijeri gdje je količina negativne energije oko cijele priče probuđena, toliko velika i jaka. Zamjerali su mi sve. Zamjerali su mi postojanje… Kako sam se uopće usudila doći? Znam da sam dobivala neke prijeteće poruke iz Slavonskog Broda. Valjda neki bend koji je htio otići na Euroviziju, pa drvlje i kamenje. I to uglavnom meni koja sam, kako bih rekla, uvijek bila pažena i mažena medijski, meni je to bio šok, ali u svemu tome ima jako puno dobrih stvari, znaš, jer dobro je doživjeti poraz, da se susretneš s vlastitom osrednjošću'', otkriva.

''Mene je to plašilo i bilo me sram. Ne nastupa, nego neuspjeha… Dok nisam jednog dana srela Dubravka Šimenca, ja sam s njegovom suprugom išla u školu…I onda me Dudo sreo jedan dan, na cesti, kako on i Ira dolaze na moje predstave, onda mi je rekao gle, - to je utakmica, jedan put zabiješ, drugi put ne zabiješ. To mi je pomoglo, ta njegova rečenica, taj sportski, kako bih rekla, pristup stvarima mi je pomogao da ja tu svoju muku, koja se zove Dora, izliječim.''

No, ne kaže se uzalud svako zlo za neko dobro.

''To iskustvo mi je mnoge ljude maknulo iz života, neki su ostali…''

''To iskustvo u životu mi je pokazalo tko stoji uz mene, tko ne. Mi ne tražimo, ja barem ne tražim da imam nekoga tko će me gladiti, ali ljudi kad se ti nađeš u bilo kakvoj ružnoj situaciji, bila to Dora ili bio pad iz bicikla, neki će se automatski razmaknuti jer ne znaju kako bi reagirali, ne žele ti pomoći, ne tiče ih se…''

Mila tijekom svog života nije postala majka, a Tatjani je otkrila što misli, vrijedi li žena manje ako se nije iz bilo kojeg razloga ostvarila kao majka.

''Na to pitanje ne možemo odgovoriti, ali čini mi se da je ipak jedna od svrha života da produžimo sam život i da je lijepo kada tvoj potomak nastavlja životnu silu. E sad, ja nisam jedna od tih, ima trenutaka kada mi to jako nedostaje, ali ima trenutak i kad mi ne nedostaje i sretna sam jer sam slobodna kao ptica. Ako me pitaš jesam li osjećala bol zbog toga što nisam mama, jesam. Bilo je trenutaka kad mi je to bilo grozno, ali mi je bilo i sretnih trenutaka kad sam rekla hvala Bogu da se to nije dogodilo.''

''Nikada ne propuštam trening, vrlo sam disciplinirana… Razgovarajući sa svojim godišnjacima, svima se u 50. dogodi isto, a to je da ti život signalizira da nećeš na zemlji ostati do kraja i da jednostavno postaneš svjestan svoje smrtnosti. I to može biti dosta zastrašujuće, može biti frustrirajuće, ali puno više cijenim svoj mir…I jedino se želim zdravlje, jer ako imam zdravlje, onda mogu raditi sve što ja želim, a to je vrludat, biti slobodna, imati prostor za manevar u bilo kojem smislu…''

