Zašto će sljedeća transformacija u našem hit-showu za Stelu Rade biti baš ona prava?

U večeri punoj energije, iznenađenja i nezaboravnih nastupa u showu "Tvoje lice zvuči poznato" istaknula se Stela Rade. S vokalno vrlo zahtjevnom pjesmom "Lean On", kupila je žiri. Što ih je najviše oduševilo i kakve su reakcije nakon neočekivane pobjede, Stela je otkrila našoj Matei Slogar.

''Pobijedila sam drugi put s jednom globalno poznatom pjesmom ali po imenu ljudi baš ne znaju to je pjesma ''Lean On'' Major Lasera i te žene koja sam ja bila i koja se zove Mo. Nisam uopće očekivala da ću pobijedit u ovoj emisiji, nisam uopće imala u glavi taj svoj nastup kako je izgledao i onda kad sam kasnije vidjela na mobitelu neke snimke stvarno je nastup bio super i očito im se svidjelo kako sam ja to opjevala.''

''Briljantno, fantastično, točno, maštovito, nevjerojatno! Fenomenalno, ovi plesači koji su bili oko tebe stvorili su oko tebe posebno energiju. Plijenila si pažnju cijelo vrijeme. Obožavam te gledati, obožavam te slušati....'', hvalio ju je žiri.

Svestrana glazbenica Stela Rade odnijela je još jednu pobjedu u showu Tvoje lice zvuči poznato i pokazala da joj transformacije itekako dobro idu.

''Vokalno recimo bojom sam je uspjela jako dobro dobit jer imam vokal koji je neodređen i mislim da ga zato mogu maskirat toliko ovisno o ulozi. Trudim se stvarno koliko god malo vremena imamo stvarno dat maksimum i po cijele dane pjevam pod tušem, dok kuham, dok se vozim, pa tekst pa uči ovo ono.''

Ovog puta morala je učiti i koreografiju pa se osim pjevanja fokusirana i na korake.

''Meni je najdraže kad se mogu fokusirat na pjevanje jer to i najviše radim, ali opet mi je drago da imam te neke izazove po pitanju koreografija i možda glume pa dok sam tu voljela bi da dobivam više takve izvedbe.''

Stela je poznata kao ljubiteljica ružičaste boje pa će u idućoj transformaciji već u nedjelju doći na svoje!

''Pink obožavam i njezin lik i njezino pjevanje i njezinu muziku. Jako je zabavno ovo je Pink u njezinoj crvenoj fazi tako da se baš veselim transformaciji.''

Stela radi punom parom pa je danas izbacila i novu pjesmu naziva ''Voli me, me voli'' koja je premijerno prikazana na portalu showbuzz.hr.

