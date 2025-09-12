Svestranu glumicu opet gledamo u velikoj uspješnici Nove TV: ''Ivana i ja smo potpuno različite''

Iva Mihalić godinama gradi karijeru na kazališnim daskama i televizijskim ekranima, a publika ju posebno voli zbog iskrenosti i predanosti svakoj ulozi. Nakon niza zapaženih projekata ponovno je gledamo u popularnoj seriji U dobru i zlu, čiji povratak na male ekrane donosi nove zaplete i likove koji intrigiraju. U razgovoru za naš portal Iva otkriva kako doživljava svoj lik Ivane, zašto joj je svaki novi projekt prilika za rast, ali i kako uspijeva pronaći ravnotežu između dinamične glumačke karijere i privatnog života.
''Veseli me nova sezona i nove avanture naših likova, kao i povratak na set jer smo stvarno super ekipa''.
Iva Mihalić - 4 Foto: Nova TV
Lik Ivane, kojeg utjelovljuje, za nju je i dalje izazov:
''Ivana i ja smo potpuno različite. Nekad me zabavlja misliti o tome kako bismo se slagale u stvarnom životu i bismo li se uopće slagale. Najizazovniji dio mi je razumijevanje njezinog odnosa s Veljkom i njezini odabiri''.
Suradnja s kolegama i atmosfera na setu
Na setu, kaže, vlada iznimna kolegijalnost i toplina:
''Scenske trenutke najviše dijelim s divnim i dragim kolegicama Mirnom Medaković i Martinom Stjepanović. Izuzetno mi je drago da smo napokon imale priliku snimati skupa, a s Filipom Juričićem je uvijek užitak raditi. Više smo puta surađivali na snimanjima i uvijek je veselje opet ga sresti u kadru''.
Kad je riječ o anegdotama sa snimanja, priznaje kako ih je teško prenijeti izvan seta:
''To s anegdotama je uvijek nezgodno pitanje jer se anegdote često odnose na interne šale, teško prepričljive''.
Iva Mihalić i Filip Juričić Foto: Nova TV
Iva Mihalić i Filip Juričić Foto: Nova TV
Ključne uloge i profesionalni izazovi
Na pitanje o najvažnijim ulogama u karijeri, Mihalić ističe nekoliko prekretnica:
''Teško pitanje, bilo ih je dosta koje su me oblikovale i ono najvažnije, izazvale me da pomaknem neku svoju granicu. To bi svakako bila uloga Elene u Genijalnoj prijateljici, koja me podsjetila na djevojčicu u meni, Nera Pavlović u bugarskoj seriji U potrazi za Salamanderom, za koji sam morala učiti bugarski jezik, Vinka Ćorić iz Uspjeha koja mi je postavila pitanje o tome što sve možemo postati i uloga Ivane čije izbore još pokušavam razumjeti''.
Iako je već okušala mnoge žanrove, postoji nešto što bi još voljela isprobati:
''Vjerujem da bi me zabavljalo igrati neku povijesnu kostimiranu dramu''.
Iva Mihalić, Filip Juričić i Mirna Medaković Stepinac Foto: Nova TV
Privatni život i ravnoteža
Unatoč izazovnom poslu, Mihalić uspijeva pronaći balans:
''Uz malo dobre organizacije i dobre volje, sve se može. Takav tempo ne traje vječno. Ima perioda kada bude jako gust raspored i onih kada je sve moguće obaviti s lakoćom. To je čar i nepredvidivost glumačkog posla''.
Snagu i inspiraciju crpi iz slobodnog vremena i dragih ljudi:
''Kvalitetno provedeno slobodno vrijeme. Vrijeme koje provodim s dragim i bliskim ljudima, vrijeme u prirodi, nove stvari koje doživim, putovanja… A za snagu i bolju percepciju najbitniji mi je dobar san i dobar odmor''.
Najbliži su joj, kako kaže, istodobno i najveći kritičari i najvjernija publika:
''Oni su i jedno i drugo''.
Iva Mihalić, Filip Juričić, Mirna Medaković Stepinac - 3 Foto: Nova TV
Pogled u budućnost
Pred Ivom su novi profesionalni izazovi, a kazalište ostaje njena posebna ljubav:
''Veselim se novoj kazališnoj sezoni u svojoj matičnoj kući, starim i novim predstavama, a posebno me veseli što ću opet imati priliku raditi s Matijom Ferlinom na novoj predstavi u HNK''.
Na pitanje o budućim projektima i snovima odgovara skromno i s puno ljubavi prema poslu:
''Moje iskustvo je da sve one uloge koje su moje nekako mi i dođu. Ono što si želim jest da me ovaj posao još dugo veseli''.
Filip Juričić, Iva Mihalić - 5 Foto: Nova TV
