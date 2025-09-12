Svestranu glumicu opet gledamo u velikoj uspješnici Nove TV: ''Ivana i ja smo potpuno različite''

Iva Mihalić godinama gradi karijeru na kazališnim daskama i televizijskim ekranima, a publika ju posebno voli zbog iskrenosti i predanosti svakoj ulozi. Nakon niza zapaženih projekata ponovno je gledamo u popularnoj seriji U dobru i zlu, čiji povratak na male ekrane donosi nove zaplete i likove koji intrigiraju. U razgovoru za naš portal Iva otkriva kako doživljava svoj lik Ivane, zašto joj je svaki novi projekt prilika za rast, ali i kako uspijeva pronaći ravnotežu između dinamične glumačke karijere i privatnog života.

Glumica Iva Mihalić vratila se na male ekrane u popularnoj seriji U dobru i zlu. Uzbuđenje ne krije, a nove epizode donose joj i nova glumačka iskustva:

''Veseli me nova sezona i nove avanture naših likova, kao i povratak na set jer smo stvarno super ekipa''.

Lik Ivane, kojeg utjelovljuje, za nju je i dalje izazov:

''Ivana i ja smo potpuno različite. Nekad me zabavlja misliti o tome kako bismo se slagale u stvarnom životu i bismo li se uopće slagale. Najizazovniji dio mi je razumijevanje njezinog odnosa s Veljkom i njezini odabiri''.

Suradnja s kolegama i atmosfera na setu

Na setu, kaže, vlada iznimna kolegijalnost i toplina:

''Scenske trenutke najviše dijelim s divnim i dragim kolegicama Mirnom Medaković i Martinom Stjepanović. Izuzetno mi je drago da smo napokon imale priliku snimati skupa, a s Filipom Juričićem je uvijek užitak raditi. Više smo puta surađivali na snimanjima i uvijek je veselje opet ga sresti u kadru''.

Kad je riječ o anegdotama sa snimanja, priznaje kako ih je teško prenijeti izvan seta:

''To s anegdotama je uvijek nezgodno pitanje jer se anegdote često odnose na interne šale, teško prepričljive''.

Ključne uloge i profesionalni izazovi

Na pitanje o najvažnijim ulogama u karijeri, Mihalić ističe nekoliko prekretnica:

''Teško pitanje, bilo ih je dosta koje su me oblikovale i ono najvažnije, izazvale me da pomaknem neku svoju granicu. To bi svakako bila uloga Elene u Genijalnoj prijateljici, koja me podsjetila na djevojčicu u meni, Nera Pavlović u bugarskoj seriji U potrazi za Salamanderom, za koji sam morala učiti bugarski jezik, Vinka Ćorić iz Uspjeha koja mi je postavila pitanje o tome što sve možemo postati i uloga Ivane čije izbore još pokušavam razumjeti''.

Iako je već okušala mnoge žanrove, postoji nešto što bi još voljela isprobati:

''Vjerujem da bi me zabavljalo igrati neku povijesnu kostimiranu dramu''.

Privatni život i ravnoteža

Unatoč izazovnom poslu, Mihalić uspijeva pronaći balans:

''Uz malo dobre organizacije i dobre volje, sve se može. Takav tempo ne traje vječno. Ima perioda kada bude jako gust raspored i onih kada je sve moguće obaviti s lakoćom. To je čar i nepredvidivost glumačkog posla''.

Snagu i inspiraciju crpi iz slobodnog vremena i dragih ljudi:

''Kvalitetno provedeno slobodno vrijeme. Vrijeme koje provodim s dragim i bliskim ljudima, vrijeme u prirodi, nove stvari koje doživim, putovanja… A za snagu i bolju percepciju najbitniji mi je dobar san i dobar odmor''.

Najbliži su joj, kako kaže, istodobno i najveći kritičari i najvjernija publika:

''Oni su i jedno i drugo''.

Pogled u budućnost

Pred Ivom su novi profesionalni izazovi, a kazalište ostaje njena posebna ljubav:

''Veselim se novoj kazališnoj sezoni u svojoj matičnoj kući, starim i novim predstavama, a posebno me veseli što ću opet imati priliku raditi s Matijom Ferlinom na novoj predstavi u HNK''.

Na pitanje o budućim projektima i snovima odgovara skromno i s puno ljubavi prema poslu:

''Moje iskustvo je da sve one uloge koje su moje nekako mi i dođu. Ono što si želim jest da me ovaj posao još dugo veseli''.

