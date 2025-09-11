Potpuno prozirna haljina najpoznatije plavuše sve zabezeknula, ispod je nosila tek tangice

Margot Robbie na crvenom tepihu pokazala je skoro sve, o njenoj kombinaciji još će se dugo pričati.
Na londonskoj premijeri filma ''A Big Bold Beautiful Journey'' pojavila se u potpuno prozirnoj haljini koja je izazvala pravu modnu senzaciju na crvenom tepihu.
Margot Robbie - 5 Foto: Profimedia
Margot Robbie - 7 Foto: Profimedia
Haljina, ukrašena raskošnim aplikacijama i svjetlucavim detaljima, istaknula je savršenu figuru slavne glumice, dok je minimalistički kroj na leđima dodatno naglasio njezinu eleganciju i profinjenost. Ispod haljine nosila je tek tangice koje su, obzirom na brojne detalje na haljini, jedva došle do izražaja.
Margot Robbie - 2 Foto: Profimedia
Margot Robbie - 4 Foto: Profimedia
Za frizuru je odabrala elegantnu punđu, a make-up je bio suptilan i prirodan, što je savršeno zaokružilo cijeli look. Iako je haljina sama po sebi bila pravi statement komad, Margot je cijelom pojavom zračila samouvjerenošću i jednostavnošću, što je dodatno oduševilo obožavatelje i fotografe.
Margot Robbie - 3 Foto: Profimedia
Premijera u Londonu okupila je brojna poznata lica, no Robbie je nesumnjivo bila najveća zvijezda večeri. Svojim odabirom još jednom je potvrdila status modne ikone i žene koja bez straha pomiče granice u svijetu crvenog tepiha.
Margot Robbie - 6 Foto: Profimedia
Margot Robbie, Zlatni globus Foto: Profimedia
Podsjetimo, Margot je krajem 2024. godine rodila svoje prvo dijete. Više pročitajte OVDJE.
