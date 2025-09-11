Hauser se ženi?! Novom objavom sa ženom u bijelom sve je zbunio

Stjepan Hauser sve je zbunio novim fotografijama sa ženom u bijelom, pratitelji ga pitaju ženi li se.
Naime, Hauser je podijelio nekoliko fotografija na kojima pozira u elegantnom bijelom odijelu, dok uz njega stoji zanosna dama u bijeloj haljini i šeširu s mrežicom.
Fotografije, snimljene uz more i na luksuznoj jahti, odišu glamurom i romantikom, a opis ispod njih dodatno je zaintrigirao fanove: "Sutra je veliki dan..."
Nepuno od objave, društvene mreže preplavili su komentari obožavatelja koji nagađaju je li Hauser odlučio stati pred oltar. Dok neki vjeruju da se radi o snimanju novog videospota ili promotivne kampanje, drugi su uvjereni da slavni glazbenik priprema svadbu iz snova.
''OMG, konačno!'', ''Čestitke, želim vam puno sreće!'', ''Oho, Hauser, sjajna kampanja opet!'', pišu mu pratitelji.
Nedavno je pak objavio snimke s lijepom plavušom, pogledajte ih OVDJE.
