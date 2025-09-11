Hauser se ženi?! Novom objavom sa ženom u bijelom sve je zbunio

Stjepan Hauser sve je zbunio novim fotografijama sa ženom u bijelom, pratitelji ga pitaju ženi li se.

Slavni violončelist Stjepan Hauser, poznat po svom šarmu i vrhunskoj glazbi kojom osvaja publiku diljem svijeta, ponovno je zaintrigirao obožavatelje objavom na društvenim mrežama.

Naime, Hauser je podijelio nekoliko fotografija na kojima pozira u elegantnom bijelom odijelu, dok uz njega stoji zanosna dama u bijeloj haljini i šeširu s mrežicom.

Fotografije, snimljene uz more i na luksuznoj jahti, odišu glamurom i romantikom, a opis ispod njih dodatno je zaintrigirao fanove: "Sutra je veliki dan..."

Stjepan Hauser - 2 Foto: Instagram

Pogledaji ovo Celebrity Blankin suprug podijelio tužnu vijest na društvenim mrežama: ''Pokušali smo...''

Nepuno od objave, društvene mreže preplavili su komentari obožavatelja koji nagađaju je li Hauser odlučio stati pred oltar. Dok neki vjeruju da se radi o snimanju novog videospota ili promotivne kampanje, drugi su uvjereni da slavni glazbenik priprema svadbu iz snova.

Stjepan Hauser - 3 Foto: Instagram

''OMG, konačno!'', ''Čestitke, želim vam puno sreće!'', ''Oho, Hauser, sjajna kampanja opet!'', pišu mu pratitelji.

Mislite li vi da se Hauser ženi? Da, baš mi je drago zbog njega!

Ne, sigurno je riječ o novom spotu Da, baš mi je drago zbog njega!

Ne, sigurno je riječ o novom spotu Ukupno glasova:

Pogledaji ovo Celebrity Objavljena je posljednja pjesma Gabi Novak, naziv i stihovi slamaju srca

Nedavno je pak objavio snimke s lijepom plavušom, pogledajte ih OVDJE.

Stjepan Hauser - 2 Foto: Stjepan Hauser/Instagram

Galerija 20 20 20 20 20

1/26 >> Pogledaji ovu galeriju +21 Celebrity Tko je fatalna plavuša za koju se šuška da je nova djevojka 22-godišnjeg teniskog asa?

1/34 >> Pogledaji ovu galeriju +29 Celebrity Thompsonova nećakinja imala dvije djevojačke! Ovo su fotke s vesele fešte s curama na brodu

Pogledaji ovo Zanimljivosti Ekskluzivni prizori! Kod Dubrovnika se snimaju novi nastavci svjetski popularne serije