Blankin suprug podijelio tužnu vijest na društvenim mrežama: ''Pokušali smo...''

Ruben Van Gucht podijelio je tužnu vijest na Instagramu, njegova objava dirnula je mnoge.
Naime, uginula je njegova kujica Djoelske, a uz brojne fotografije Ruben joj je posvetio dirljivu objavu.
''Djoelske. Najdraža ljubavi. Najbolje što nam se moglo dogoditi u najgorem mogućem trenutku. Dobitni listić. Djevojčica naših života. Bila je ogromna praznina koju je trebalo ispuniti. Nitko to nije mogao. Ti si zamijenila noć zorom, donijela sunčevu svjetlost i zrake sreće koje su polako prodirale unutra. Zajedno smo osvajali najviše vrhove, spremali predivne uspomene u najbrže ispunjenu i najveću moguću naprtnjaču, nosili te na rukama i čuvali te u najdubljem dijelu naših srca, tamo gdje nitko nikada nije pronašao put'', napisao je shrvani Ruben u poduljem opisu.
''U svakoj dubokoj dolini, kad su nas drugi napustili i ostavili, ti si bila tiha, vjerna utjeha. Vječna točka mira. Prekrasan put. S neviđenim pogledima, ostvarenim snovima, najboljim mogućim prijateljstvom, najdubljom ljubavlju, ali sada, nažalost, ponovno ogromna tuga i najveća praznina'', dodao je.
Foto: Instagram
''Pokušali smo ti pružiti utjehu u našem zagrljaju. Mir koji je nama sada tako teško pronaći – nadamo se da smo ga tebi mogli darovati. Tugu nosimo s ponosom. Ovu golemu tugu koja je tvoje nasljeđe. Poljupci, zagrljaji i vječna ljubav od tvojih ljudi. Šapice i lizalice od tvojih sestrica, Odette, Stelle, Mowglija i Akie. I od Magnusa. 1. 4. 2017. – 9. 9. 2025.'', zaključio je.
Foto: Instagram
Foto: Instagram
