Blankin suprug podijelio tužnu vijest na društvenim mrežama: ''Pokušali smo...''

Ruben Van Gucht podijelio je tužnu vijest na Instagramu, njegova objava dirnula je mnoge.

Suprug Blanke Vlašić Ruben Van Gucht rastužio je svoje pratitelje posljednjom objavom na društvenim mrežama.

Naime, uginula je njegova kujica Djoelske, a uz brojne fotografije Ruben joj je posvetio dirljivu objavu.

''Djoelske. Najdraža ljubavi. Najbolje što nam se moglo dogoditi u najgorem mogućem trenutku. Dobitni listić. Djevojčica naših života. Bila je ogromna praznina koju je trebalo ispuniti. Nitko to nije mogao. Ti si zamijenila noć zorom, donijela sunčevu svjetlost i zrake sreće koje su polako prodirale unutra. Zajedno smo osvajali najviše vrhove, spremali predivne uspomene u najbrže ispunjenu i najveću moguću naprtnjaču, nosili te na rukama i čuvali te u najdubljem dijelu naših srca, tamo gdje nitko nikada nije pronašao put'', napisao je shrvani Ruben u poduljem opisu.

''U svakoj dubokoj dolini, kad su nas drugi napustili i ostavili, ti si bila tiha, vjerna utjeha. Vječna točka mira. Prekrasan put. S neviđenim pogledima, ostvarenim snovima, najboljim mogućim prijateljstvom, najdubljom ljubavlju, ali sada, nažalost, ponovno ogromna tuga i najveća praznina'', dodao je.

Blanka Vlašić i Ruben Van Gucht - 2 Foto: Instagram

''Pokušali smo ti pružiti utjehu u našem zagrljaju. Mir koji je nama sada tako teško pronaći – nadamo se da smo ga tebi mogli darovati. Tugu nosimo s ponosom. Ovu golemu tugu koja je tvoje nasljeđe. Poljupci, zagrljaji i vječna ljubav od tvojih ljudi. Šapice i lizalice od tvojih sestrica, Odette, Stelle, Mowglija i Akie. I od Magnusa. 1. 4. 2017. – 9. 9. 2025.'', zaključio je.

Ruben Van Gucht - 1 Foto: Instagram

Ruben Van Gucht i Charlotte Van Looy - 3 Foto: Instagram

