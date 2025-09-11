Domenica progovorila o planovima za obitelj s dugogodišnjim partnerom: ''Ne razmišljam...''

Nakon ljetne pauze, radijska emisija Special Happy Show vratila se na valove Happy FM-a, a prva gošća nove sezone bila je popularna pjevačica Domenica. U opuštenom razgovoru s Domagojem Nižićem, otkrila je detalje suradnje s Antom Cashom, zamara li se prodajom karata za koncert u Areni Zagreb 2030., a progovorila je i o obiteljskom životu.

Ovo ljeto obilježila ju je duetska pjesma "Stracciatella" s Antom Cashom, s kojim je imala i nekoliko nastupa.

"Jedan dan me nazvao, ali mu se nisam odmah javila jer sam bila uvjerena da me zove poštar. Kasnije smo se spojili i kupio me u prvoj minuti. Bio mi je toliko simpa da sam molila Boga da pjesma bude dobra", priznala je Domenica i ispričala kako je reagirala na pjesmu: "Prvo sam se počela smijati jer mi je bilo čudno koliko nešto može biti toliko jednostavno, a odmah me kupilo. Kasnije sam čula da je prije mene imao neke druge pjevačice u planu, ali sad se tješimo da sam ja bila među prvima".

Domenica Foto: PR

Bit će to još jedna od pjesama koju će izvoditi za pet godina na svom koncertu u zagrebačkoj Areni.

"Sa svakom pjesmom sam sve bliže i bliže. Skupljamo repertoar, što je najbitnije. Pjevat ćemo pjesme koje još ne postoje i bit će gosti koji još ne znaju da će nastupati, a možda će biti i neki koji još ni ne znaju da će biti pjevači", kaže.

Domenica - 4 Foto: Domenica Žuvela/Instagram

A zamara li ju hoće li uspjeti rasprodati koncert?

"Ne razmišljam o prodaji. Ali je super stvar što je 8.11. moj rođendan. Ako ništa drugo ili ako se i ne budem bavila glazbom, imat ću najskuplju proslavu rođendana u državi s prijateljima i ljudima koji su kupili karte", rekla je i dodala da ju je jedna od poruka u inboxu oduševila: "Jedna žena mi se javila da će 2030. imati zadnju ratu kredita i da će to proslaviti u mojoj Areni".

Domenica Žuvela Foto: Instagram

Već osam godina niže pjesme i koncerte pa se prisjetila jednog koji ne bi voljela ponoviti.

"Imala sam koncert u sklopu nekog lunaparka gdje je bilo baš puno djece. Njima je, naravno, lunapark bio zabavniji pa su nakon par pjesama otišli na atrakcije. Ali dobro, bend i ja smo uživali i sebi to predočili kao da imamo tonsku proba", nasmijano će.

Domagoj ju je upitao razmišlja li s dugogodišnjim partnerom Ivanom o osnivanju obitelji.

"Ne razmišljam previše o tome. Voljela bih imati svoju obitelj jednoga dana, ali kad bude, bude. Ne zamaram se", priznala je Velolučanka za Happy FM.

Domenica - 2 Foto: Instagram

Slobodno vrijeme najviše voli provoditi na voljenoj Korčuli, a posebno uživa u hrani.

"Veliki sam gurman, znam da se ne bi reklo. Volim provoditi vrijeme u kuhinji, isprobavati hranu. Život mi se vrti baš oko hrane. Generalno volim sve kuhinje, ali mediteranska mi je najbolja", govori Domenica.

Vječno zrači pozitivom, no kaže da i ona ima trenutke kad bude živčana.

"Najmanje pozitivna sam u prometu, budem jako nervozna, iako ne psujem previše. Mislim da nikad ne bih mogla imati vozača jer volim imati kontrolu, bude me strah da će netko zaspati", kaže.

Domenica - 2 Foto: Domenica Žuvela/Instagram

Na kraju razgovora se prisjetila neprežaljenog Jasmina Stavrosa i otkrila koji ju je kompliment obožavatelja razveselio.

"Stavrosa sam obožavala. To je pjevač kojem sam najviše puta u životu bila na koncertu. Znala sam napamet repertoar i što će kad govoriti. I dan danas su mi njegove pjesme na playlisti. Jedna od dražih pjesama mi je "Kocka šećera", njegov duet s Jolom. Jednom sam čak pročitala komentar da sam 'ženski Jole' i to mi je najveći kompliment ikad", zaključila je.

1/29 >> Pogledaji ovu galeriju +24 Celebrity Duga kosa i brkovi! Brad Pitt snimljen u nešto drugačijem izdanju!

1/32 >> Pogledaji ovu galeriju +27 Celebrity Dekolte na izvol'te! Zgodni sin i novi dečko pali su u zaborav pokraj vječne seks-bombe

