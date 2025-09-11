Dekolte na izvol'te! Zgodni sin i novi dečko pali su u zaborav pokraj vječne seks-bombe

Elizabeth Hurley na crvenom tepihu pozirala je sa sinom Damianom Hurleyjom i novim partnerom Billyjem Rayom Cyrusom.
Seks-bomba 90-ih blistala je u svjetlucavoj srebrnoj haljini, koja je odisala šarmom, ali i hrabrošću – prozirni detalji, duboki dekolte i visoki prorez istaknuli su njezinu figuru i podsjetili sve na to zašto ima laskavi nadimak.
Elizabeth Hurley Foto: Profimedia
Elizabeth Hurley Foto: Profimedia
Na crvenom tepihu pridružili su joj se partner Billy Ray Cyrus i zgodni sin Damian Hurley, no glamurozna 60-godišnjakinja pokazala je da uz nju nitko ne može zasjeniti svjetla reflektora.
Elizabeth Hurley, Damian Hurley, Billy Ray Cyrus Foto: Profimedia
Dok je Billy Ray pozirao u svom prepoznatljivom country stilu, a Damian u bijelom odijelu u kojem je izgledao poput pravog modela, svi pogledi ostali su usmjereni na Elizabeth.
Elizabeth Hurley, Damian Hurley, Billy Ray Cyrus Foto: Profimedia
Za nju je ovo ujedno bio povratak na britansku televiziju, gdje je predstavila svoj novi reality projekt ''The Inheritance''.
Elizabeth Hurley Foto: Profimedia
Inače, vrlo je aktivna i na društvenim mrežama, na kojima redovito pokupi hrpu komplimenata zbog atraktivnih izdanja. Više o tome pročitajte OVDJE.
Elizabeth Hurley Foto: Instagram
Elizabeth Hurley Foto: Instagram
I stručnjaci su se osvrnuli na njezin izgled u 61. godini. Više detalja pročitajte OVDJE.
