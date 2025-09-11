Dekolte na izvol'te! Zgodni sin i novi dečko pali su u zaborav pokraj vječne seks-bombe

Elizabeth Hurley na crvenom tepihu pozirala je sa sinom Damianom Hurleyjom i novim partnerom Billyjem Rayom Cyrusom.

Glumica Elizabeth Hurley pojavila se na dodjeli National Television Awards 2025. u Londonu i još jednom potvrdila status koji je godinama prati u stopu.

Seks-bomba 90-ih blistala je u svjetlucavoj srebrnoj haljini, koja je odisala šarmom, ali i hrabrošću – prozirni detalji, duboki dekolte i visoki prorez istaknuli su njezinu figuru i podsjetili sve na to zašto ima laskavi nadimak.

Elizabeth Hurley Foto: Profimedia

Elizabeth Hurley Foto: Profimedia

Na crvenom tepihu pridružili su joj se partner Billy Ray Cyrus i zgodni sin Damian Hurley, no glamurozna 60-godišnjakinja pokazala je da uz nju nitko ne može zasjeniti svjetla reflektora.

Elizabeth Hurley, Damian Hurley, Billy Ray Cyrus Foto: Profimedia

Pogledaji ovo Zanimljivosti Tko je supruga ubijenog Charlieja Kirka? Prije 13 godina bila je misica

Dok je Billy Ray pozirao u svom prepoznatljivom country stilu, a Damian u bijelom odijelu u kojem je izgledao poput pravog modela, svi pogledi ostali su usmjereni na Elizabeth.

Sviđa li vam se njezino izdanje? Da, zgodna je kao i uvijek

Ne, pretjerala je Da, zgodna je kao i uvijek

Ne, pretjerala je Ukupno glasova:

Elizabeth Hurley, Damian Hurley, Billy Ray Cyrus Foto: Profimedia

Za nju je ovo ujedno bio povratak na britansku televiziju, gdje je predstavila svoj novi reality projekt ''The Inheritance''.

Galerija 27 27 27 27 27

Elizabeth Hurley Foto: Profimedia

Pogledaji ovo Celebrity Josipa Lisac pokazala neobičan badić u kojem se sunčala: "Ovo me baš začudilo!"

Inače, vrlo je aktivna i na društvenim mrežama, na kojima redovito pokupi hrpu komplimenata zbog atraktivnih izdanja. Više o tome pročitajte OVDJE.

Elizabeth Hurley Foto: Instagram

Elizabeth Hurley Foto: Instagram

I stručnjaci su se osvrnuli na njezin izgled u 61. godini. Više detalja pročitajte OVDJE.

1/30 >> Pogledaji ovu galeriju +25 Zanimljivosti Znate li čija je ovo kći? Bujna ljepotica na plaži je zasjenila i legendarnog oca

1/28 >> Pogledaji ovu galeriju +23 Zanimljivosti Tko je mama Dominika Livakovića? Atraktivnu crnku koja je ljubila bivšeg državnog tajnika krasi laskava titula

Pogledaji ovo Celebrity Više se ne skrivaju? Maja Šuput podijelila prvu fotografiju sa zgodnim Splićaninom