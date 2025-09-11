Josipa Lisac pokazala neobičan badić u kojem se sunčala: "Ovo me baš začudilo!"

Josipa Lisac iznenadila je obožavatelje objavom s palube u neobičnom kupaćem kostimu.

Josipu Lisac publika već desetljećima pamti po osebujnim scenskim kreacijama i nezaboravnim nastupima. Ovih je dana iznenadila obožavatelje objavom s palube u opuštenom izdanju, pod toplim zrakama sunca.

"Mali predah pred ono što dolazi. Uskoro više!" napisala je Josipa u opisu fotografije na kojoj pozira u neobičnom kupaćem kostimu.

Model, koji podsjeća na sportsku opremu ili ronilačko odijelo zbog dugih rukava i nogavica, odmah je privukao pozornost.

Njezin izgled i odabir outfita izazvali su brojne reakcije.

"Kako to, nikada se ne sunča? Uvijek zaštićena, ovo me začudilo baš!" komentirala je jedna obožavateljica i podsjetila na Josipin dobro poznat stav prema izlaganju suncu.

Josipa Lisac Foto: F.S./ATAImages/PIXSELL

Naime, umjetnica je godinama dosljedna u tome da brižno čuva svoju svijetlu put i na plaži se gotovo uvijek skriva od direktnih zraka. Kako je svojedobno istaknula, "prženja" na plaži nikada joj nisu bila privlačna.

"Ja se na plaži ne sunčam. Izbjegavam to jer volim svoj lijepi, bijeli ten", objasnila je ranije i dodala da bi ljetovanje uvijek radije zamijenila zimskim skijanjem.

