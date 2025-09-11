Naša pjevačica otvorila dušu o teškoj godini iza nje: "Kao da prekinete pet veza odjednom...''

Zsa Zsa je nakon raspada dugogodišnjeg benda pronašla novi početak u triju Lightworkers, s kojim je snimila emotivnu obradu pjesme "Now we are free" i time otvorila novo glazbeno poglavlje.

Pjevačica Jelena Žnidarić, javnosti poznatija kao Zsa Zsa, iskreno je progovorila o izazovima koje je nedavno prošla, ali i podijelila velike novosti koje su obilježile njezin novi glazbeni početak.

"Stvari u životu nisu slučajne... Ljudi - nisu slučajni... Trenuci - nisu slučajni... S nekima dišeš k'o jedno, a znate se tek nešto malo...", tim je riječima Zsa Zsa predstavila nove članove benda, Antonija Čoraka i Mateja Ilčića, uz koje je krenula u novo poglavlje karijere.

"Prošla godina je bila teška, raspustila sam svoj dugogodišnji bend, puno je tu bilo gorkih okusa i suza... to vam je k'o da prekinete 5 veza odjednom. Ali... netom prije toga se kuhao naš mali trio, skromno na vjenčanjima. I raspad benda mu je samo dao priliku za nove ideje i novi prostor u životu da ih ostvarujemo... Bez kalkuliranja, gledanja koliko tko ima 'koristi' od tog sastava, koliko treba vremena uložiti... jedini fokus i ljepilo između nas je emocija i ljubav prema dobroj izvedbi i glazbi. Ono kad ne ideš spavat do 3 ujutro jer te nosi kreativni val... Iako se budiš u 6 i ideš na put..ali koga briga za umor i napor! E - ta situacija mi je potvrdila da sam napokon uz prave ljude. Da žive ono kaj živim i ja", napisala je.

Zsa Zsa Foto: Instagram

Pogledaji ovo Celebrity Mnogima omiljena Hrvatica izazvala izljeve ljubavi prizorima u mini bikiniju

Otkrila je i da se njen novi trio zove Lightworkers.

"I ovo je apsolutno ono prvo što vam želim objaviti pod tim imenom...spontana kasnovečernja objava jedne spontane obrade najljepše pjesme ikad iz filma Gladijator, simboličnog imena (nakon svih životnih turbulencija): "Now we are free"!' dodala je Zsa Zsa o pjesmi koju izvodi, pa je u komentarima podijelila i priču iza videa koji je objavila, koju je opisala kao 'pravo malo svjedočanstvo'. 'Priča je: Putovali smo na vjenčanje u Dubrovnik, spavali jednu noć na pola puta u apartmanu... krenuli vježbat 'za sutra', a na kraju smo sasvim slučajno za gušt zasvirali ovo... naježili se svi do kosti i nastavili svirati ovo isto do 3 ujutro... Snimili na diktafon, par tejkova.. live... cista emocija. Toliko smo se nabrijali da smo odlučili da 'sutra' moramo nekako snimiti spot za to. Ali gdje? Tko da nas snima? Kad? Mission impossible. Uz to, pazi sad ovo: odlučili smo da ćemo je odsvirati i skroz na kraju vjenčanja, bez znanja mladenaca... A kad smo zasvirali mladenka bila totalno van sebe jer pazi ovo - to joj je jedna od najdražih pjesama! Tko mi može reći da je to slučajno? Netko nam je šapnuo u uho večer prije..." ispričala je.

Zsa Zsa Foto: Josip Moler/Cropix

Zsa Zsa Foto: Instagram

Pogledaji ovo Celebrity Haljinica s bombastičnim dekolteom istaknula je tip-top figuru Maje Šuput

Nakon vjenčanja smo umorni i preznojeni teglili užasno tešku opremu po Dubrovniku tražeći mjesto da to brzinski snimimo, nemamo pojma kako i idemo doma... Skoro smo odustali jer je jednostavno sve bilo preteško.. Da bi od traganja na kraju od jada 'tek toliko' snimili to negdje na nekom uglu... Koji je ispao najljepše mjesto ikad - s lastavicama koje pjevaju na početku videa, ljudima koji su se skupljali oko nas i uživali u glazbi koja je odzvanjala po mističnom Dubrovniku... Sve je trajalo 10 min, neke cure na ulici koje smo prvi put vidjeli (nisu iz HR) su snimile kadrove 'iz ruke'...Kakav predivan kaos. Još vjerujete da su stvari slučajne?", zaključila je pjevačica.

Galerija 25 25 25 25 25

podrška koju je dobila u komentarima potvrdila je koliko je njezina iskrenost i glazba dirnula publiku.

1/30 >> Pogledaji ovu galeriju +25 Zanimljivosti Znate li čija je ovo kći? Bujna ljepotica na plaži je zasjenila i legendarnog oca

1/31 >> Pogledaji ovu galeriju +26 Celebrity Kći Dikana i Ene Begović podijelila veliku vijest: ''Sretna sam...''

Pogledaji ovo Celebrity Jedan od glavnih glumaca Kumova otkrio nam je što stoji iza velikog uspjeha ove priče!