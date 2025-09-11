Znate li čija je ovo kći? Bujna ljepotica na plaži je zasjenila i legendarnog oca

Prekrasna kći legendarnog glumca uživa je s obitelji na odmoru na Ibizi.

Na plažama Ibize ovih dana blista prava ljepotica koja je izazvala znatiželju svih prisutnih. U plavom bikiniju, s kosom spuštenom niz ramena i sunčanim naočalama, izgledala je kao da je sišla s modne piste ravno na pijesak.

Samouvjereno je šetala obalom, povremeno popravljala kosu i uživala u obiteljskom odmoru.

Sophia Rose Stallone Foto: Profimedia

Sophia Rose Stallone Foto: Profimedia

Njezina figura i osmijeh privukli su poglede, a fotografi nisu mogli odoljeti da ne zabilježe prizore.

Sophia Rose Stallone Foto: Profimedia

Sophia Rose Stallone Foto: Profimedia

A tko je zapravo ova atraktivna 29-godišnjakinja? Ako vam ime Sophia Rose Stallone ne zvuči poznato, sigurno znate njezina slavnog oca – legendarnog ''Ramba'', Sylvestera Stallonea.

Sophia Rose Stallone, Sylvester Stallone Foto: Profimedia

Sophia Rose Stallone, Sylvester Stallone Foto: Profimedia

I on je također snimljen na plaži, a bila je tu i njezina mama Jennifer Flavin.

Sophia Rose Stallone, Sylvester Stallone Foto: Profimedia

Sophia se već dugo smatra jednom od najljepših kćeri holivudskih zvijezda, a svojim pojavljivanjem u bikiniju na Ibizi još je jednom dokazala zašto je u centru pažnje.

