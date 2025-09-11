Objavljena je posljednja pjesma Gabi Novak, naziv i stihovi slamaju srca

Objavljena je posljednja pjesma Gabi Novak, zove se ''Nada''.

Objavljena je posljednja pjesma Gabi Novak ''Nada'', snimljena svega nekoliko tjedana prije njene smrti.

Emotivnu baladu Gabi je otpjevala 22. lipnja u studiju Croatia Recordsa, a u engleskom studiju Abbey Road Studio One, 28. svibnja, pjesmu je snimio Royal Philharmonic Orchestra.

Njeni stihovi slamaju srca, a jedan od njih je: "Kad odu svi u kasni sat, s nama samo još vinski brat. Prođe ponos i kiša pada, ona kuca na vrata grada".

Podsjetimo, komemoracija za Gabi održana je 10. rujna u dvorani Vatroslav Lisinski, a dirljive detalje s oproštaja pogledajte OVDJE.

Gabi Novak Foto: Marko Todorov / CROPIX

Komemoracija Gabi Novak Foto: Damjan Tadic / CROPIX

Teški prizori obiteljske tuge s komemoracije Gabi, unuka Lu i snaha Marina oprostile su se od nje u suzama. Više pogledajte OVDJE.

Lu Dedić, Marina Scotti, komemoracija Gabi Novak Foto: Damjan Tadic / CROPIX

