Komemoracija za Gabi Novak započela pjesmom Arsena Dedića: ''Glazba će nadživjeti vrijeme''

Gabi Novak zauvijek nas je napustila prije mjesec dana, a sada je održana komemoracija u njezinu čast.

U Koncertnoj dvorani Vatroslava Lisinskog započela je komemoracija za našu glazbenu divu, Gabi Novak.

Brojna poznata lica okupila su se kako bi odali počast glazbenici te njezinoj obitelji, među kojima je i unuka Lu, izrazili sućut.

Lu Dedić, Marina Scotti

Komemoracija Gabi Novak Foto: Damjan Tadic / CROPIX

Bili su tu glazbenici Marko Tolja, Meritas, sestre Ivana i Marija Husar, Jelena Radan, Drago Diklić, bivša Divasica Maja Vučić s kćeri Gitom Hajdarhodžić, Zlatko Turkalj Turki, Nina Badrić, glumica Jasna Bilušić, Danijela Martinović, Tereza Kesovija te mnogi drugi.

Danijela Martinović

Tereza Kesovija

Nina Badrić

Komemoracija je započela snimkom pjesme Arsena Dedića "Nikad više'', a nekoliko prekrasnih riječi o Gabi Novak rekla je ministrica kulture Nina Obuljen Koržinek.

''Sve nas je duboko rastužila i potresla vijest o odlasku Grande dame naše glazbene scene, zasluženo se smatra jednom od najboljih pjevačica jazz i zabavne glazbe. Potresla nas je prije tri mjeseca vijest o Matijinu odlasku, nismo osvjestili, a sad smo tu zbog Gabi. Povijest hrvatske glazbe nemoguće je napisati bez poglavlja o Gabi, Arsenu i Matiji'', rekla je.

Nina Obuljen Koržinek

Svima prisutnima obratio se i gradonačelnik Zagreba, Tomislav Tomašević.

"Njezin glas ispunjavao je naša srca toplinom, profinjenom interpretacijom. Ne tuguje samo glazbeni Zagreb, tuguje cijeli Zagreb. Arsen, Matija i Gabi utkani su u srž hrvatske kulture, njezin je glas bio poput baršuna. A upravo će glazba nadživjeti vrijeme", rekao je između ostalog gradonačelnik Zagreba te dodao "neka Gabi, Arsen i Matija počivaju u glazbi."

Tomislav Tomašević

Gabi Novak, Arsen Dedić Foto: Niksa Stipanicev / CROPIX

Na komemoraciji su prikazane i fotografije s koncerata i festivala naše dive. Govor je održao i predsjednik HGU Nikša Bratoš te Siniša Škarica, dugogodišnji urednik Jugotona i Croatia Recordsa. Posebno dirljiv trenutak je bio puštanje pjesme ''Pamtim sretne dane'' kao i kraj komemoracija kada je pušten film u trajanju od 10 minuta o Gabi.

"Tiho sam radila svoj posao, bez ekscesa. Bila sam posebna, bez puno galame, bez puno vike. Iskrenost, bez laži, važno je biti tolerantan, važni su ljubav i samoodricanje. I biti pun pozitivne energije'', riječi su Gabi Novak koje su se između ostalog mogle čuti u filmu.

Nikša Bratoš

Drago Diklić

Film završava njezinom emotivnom pjesmom ''Nada''.

Gabi Novak Foto: Niksa Stipanicev / CROPIX

Podsjetimo, Gabi Novak preminula je 11. kolovoza sam dva mjeseca nakon što je preminuo njezin sin Matija. Više o tome pročitajte OVDJE.

Matija Dedić i Gabi Novak Foto: Ivana Nobilo / CROPIX

Njezin posljednji ispraćaj održan je u krugu obitelji. Pokopana je uobiteljskoj grobnici na Mirogoju. Više pogledajte OVDJE.

Grad Zagreb najavio svečani koncert u čast Gabi, Matije i Arsena. Datum saznajte OVDJE.

Gabi Novak, Arsen Dedić, Matija Dedić Foto: Dusko Jaramaz/PIXSELL

