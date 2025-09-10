Svjetska, a naša! Domaća vizažistica našla se u fokusu obitelji Cristiana Ronalda

Naša vizažistica nije mogla sakriti ponos nakon što je njezinu transformaciju u Georginu Rodriguez vidjela njezina sestra.

Hrvatska vizažistica Marina Mamić već je dobro poznata po svojim nevjerojatnim transformacijama u svjetske zvijezde.

Među onima koje su posebno privukle pažnju bile su i njezine preobrazbe u Cristiana Ronalda i njegovu zaručnicu Georginu Rodriguez.

Sada se Marina pohvalila da njezin rad nije prošao nezapaženo ni kod osoba bliskih slavnom paru. Naime, njezinu transformaciju lajkala je Ivana Rodriguez, sestra slavne Georgine, što je vizažistica odmah podijelila sa svojim pratiteljima.

"Sestra od Georgine (Ronaldove zaručnice) mi je upravo lajkala transformaciju. Hvala puno", napisala je Marina uz screenshot reakcije.

Marina Mamić na Instagramu Foto: Instagram

