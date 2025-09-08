"Sve je moguće": Naša vizažistica oduševljena brojkama nakon viralne transformacije

Marina Mamić pohvalila se kako je njezin video transformacije u Cristiana Ronalda pregledan više od četiri milijuna puta.

Naša vizažistica Marina Mamić nedavno je ponovno pokazala svoj nevjerojatni talent transformiravši se u Cristiana Ronalda.

Talentirana Mamić tijekom objave transformacije je zamolila svoje pratitelje da ga označe kako bi i on mogao vidjeti transformaciju, a to joj se i ostvarilo, što je proslavila u videu na Instagramu.

Marina Mamić Foto: Instagram

Marina Mamić kao Cristiano Ronaldo - 2 Foto: Instagram

Marina Mamić kao Cristiano Ronaldo - 1 Foto: Instagram

Da se za ovu transformaciju vidjelo i čulo, pokazala je sama vizažistica, koja se na Instastoryju pohvalila velikim brojkama.

Marina Mamić - 1 Foto: Instagram

Marina Mamić - 2 Foto: Instagram

Marina Mamić - 2 Foto: Instagram

Marina Mamić Foto: Instagram

"Četiri milijuna pregleda i preko 100.00 lajkova na Ronaldo transformaciji. Samo od ove jedne transformacije sam dobila preko 8000 novih pratitelja u tri dana! Vjerujte u sebe, radite i sve je moguće", napisala je uz snimku zaslona iz Mete Marina, koja nakon transformacije u Cristiana Ronalda ima oko 165 tisuća pratitelja.

Marina se transformirala i u Georginu Rodriguez, o čemu više čitajte OVDJE.

Nedavno je komentirala negativne kritike, o čemu više pročitajte OVDJE.

