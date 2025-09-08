Pretraži
Vidio i Ronaldo!

"Sve je moguće": Naša vizažistica oduševljena brojkama nakon viralne transformacije

Piše E.G., Danas @ 18:04 Celebrity komentari
Marina Mamić Marina Mamić Foto: Instagram

Marina Mamić pohvalila se kako je njezin video transformacije u Cristiana Ronalda pregledan više od četiri milijuna puta.

Rekord se vratio kući: Najveća štrudla na svijetu ponovno pripremljena u Jaškovu!
svjetska prijestolnica štrudle
Boja kosa Kate Middleton izazvala rasprave
stručnjaci objasnili
Tko je bio ovaj Božji influencer? Carlo Acutis proglašen prvim milenijskim svecem
preminuo sa samo 15 godina
Tko je bio najveći štreber, a tko je sjedio u magarećoj klupi? Zvijezde otkrivaju kakvi su bili u školi!
đačko doba
Marina Mamić pohvalila se brojkama videa transformacije u Cristiana Ronalda
Vidio i Ronaldo!
Muškarac preskočio ogradu na koncertu Maje Šuput
malo se pretjeralo
Lovro Škopljanac, sin Jadranke Kosor, snimljen na zagrebačkoj špici
jako su bliski
Vlado Kalember u izlazak poveo svog sina Dariana
ma isti su
Jude Bellingham i Ashlyn Castro uhvaćeni na jahti
u ljubavnom zanosu
Ella Dvornik viđena na novom ročištu s bivšim suprugom u Puli
dobro raspoložena
vijesti
Neidentificirani objekt, vjerojatno dron, srušio se u istočnoj Poljskoj - RMF FM
Sumnjaju na dron
Njemačka se priprema za rat: "Mogli bismo računati na 500 do 600 poginulih dnevno"
Ako stvari postanu ozbiljne
Šokantna snimka s drona: Je li ovo dokaz kineske umiješanosti u Putinov rat?
Pogreška inženjera
show
Muškarac preskočio ogradu na koncertu Maje Šuput
malo se pretjeralo
Jude Bellingham i Ashlyn Castro uhvaćeni na jahti
u ljubavnom zanosu
Ella Dvornik viđena na novom ročištu s bivšim suprugom u Puli
dobro raspoložena
zdravlje
Kardiolozi su izdali nove smjernice za visoki krvni tlak! Evo što morate znati
Ima ga gotovo polovica odraslih
6 stvari koje bi žene starije od 50 trebale raditi svaki dan prije 9 sati ujutro
Nutricionisti preporučuju
Šokantna istina o slanini: Povezuje se s rakom i demencijom – ali postoji sigurna granica
Nutricionisti otkrivaju
zabava
Pogledajte prizor koji je zaustavio prolaznike: Je li ovo najčudnija šetnja psa koju ste ikad vidjeli?
IZNENAĐENI?
Prizor hipnotizirao muškarce na plaži, pogledajte što im je to privuklo pažnju
LOL
Koliko vas pamćenje zapravo služi? Okušajte se u ovom kvizu i dokažite da ste sveznalica
IZAZOV!
tech
"Međuzvjezdani posjetitelj" još je čudniji nego što su znanstvenici mislili
3I/ATLAS
Upozorenje na malware koji, ako pregledavate pornografiju, može vaše živote pretvoriti u pakao
Ostvarenje noćne more
Znanstvenici otkrili neočekivanu posljedicu pandemije: Čak i kod ljudi koji nikada nisu bili zaraženi
Mogu li te promjene nestati?
sport
Rasulo u Crnoj Gori uoči dolaska u Hrvatsku, navijači poslali poruku: "Ispričajte se ili..."
"Bitka svim sredstvima"
Stošić se oglasio nakon incidenta kojeg je zakuhao njegov trener: Evo što je poručio Mirku
Jedino ispravno
Transfer-bomba za kraj prijelaznog roka: U regiju stigao čovjek od 30 milijuna eura
KAKAV POTPIS
tv
Daleki grad: ANKETA: Što mislite o posljednjoj epizodi serije "Daleki grad"?
DALEKI GRAD
Skrivena sudbina: Došla je u njezin dom i ispričala stvari koje su zadale novu bol
Skrivena sudbina
Saznajte što donosi finalni tjedan serije "Leyla"!
LEYLA
putovanja
Pesto, uspinjače i nezaboravne panorame: Najpodcjenjeniji talijanski grad koji nas je osvojio na prvu
Genova u sjeni drugih
Tjedni jelovnik jeftina jela od 8.9 do 14.9. 2025.
Tjedni jelovnik
Ovako to rade Turci: Recept za najslasnije mahune koje ćete pojesti ovog ljeta
Tope se u ustima
novac
Zagreb izbacio Kineze s natječaja - autobusi su im bili nekoliko milijuna jeftiniji, ali nisu imali HD monitore
Kako Mate Rimac vidi budućnost? "Većina ljudi neće posjedovati automobile"
Vizionar
Luksuzna jahta Dolce Vento potonula odmah nakon porinuća u turskom brodogradilištu
Po mirnom moru
lifestyle
Kardiolozi su izdali nove smjernice za visoki krvni tlak! Evo što morate znati
Ima ga gotovo polovica odraslih
Recept za noklice za varivo
Za fino varivo
Olja Vori u Rohe haljini i Chanel salonkama
TOP!
sve
Kardiolozi su izdali nove smjernice za visoki krvni tlak! Evo što morate znati
Ima ga gotovo polovica odraslih
Rasulo u Crnoj Gori uoči dolaska u Hrvatsku, navijači poslali poruku: "Ispričajte se ili..."
"Bitka svim sredstvima"
Stošić se oglasio nakon incidenta kojeg je zakuhao njegov trener: Evo što je poručio Mirku
Jedino ispravno
