"Sve je moguće": Naša vizažistica oduševljena brojkama nakon viralne transformacije

Marina Mamić pohvalila se kako je njezin video transformacije u Cristiana Ronalda pregledan više od četiri milijuna puta.
Talentirana Mamić tijekom objave transformacije je zamolila svoje pratitelje da ga označe kako bi i on mogao vidjeti transformaciju, a to joj se i ostvarilo, što je proslavila u videu na Instagramu.
Marina Mamić Foto: Instagram
Marina Mamić kao Cristiano Ronaldo - 2 Foto: Instagram
Marina Mamić kao Cristiano Ronaldo - 1 Foto: Instagram
Da se za ovu transformaciju vidjelo i čulo, pokazala je sama vizažistica, koja se na Instastoryju pohvalila velikim brojkama.
Marina Mamić - 1 Foto: Instagram
Marina Mamić - 2 Foto: Instagram
Marina Mamić - 2 Foto: Instagram
Marina Mamić Foto: Instagram
"Četiri milijuna pregleda i preko 100.00 lajkova na Ronaldo transformaciji. Samo od ove jedne transformacije sam dobila preko 8000 novih pratitelja u tri dana! Vjerujte u sebe, radite i sve je moguće", napisala je uz snimku zaslona iz Mete Marina, koja nakon transformacije u Cristiana Ronalda ima oko 165 tisuća pratitelja.
