Snimila i video: Ella Dvornik tjedan dana živi s 30 eura!

Ella Dvornik odlučila se okušati u izazovu i pritom sve snimiti za svoje obožavatelje.
Na Instagramu ih je nedavno pitala kakav video žele gledati, a publika je bila jasna – žele izazov! I to ne bilo kakav, već onaj u kojem sedam dana mora preživjeti sa samo 30 eura.
Ella je objavila prvi video iz serijala i odmah dala do znanja da je izazov shvatila vrlo ozbiljno.
"Vi ste odabrali i danas započinjem sedmodnevnu avanturu gdje preživljavam s 30 eura", poručila je na početku videa.
Ella Dvornik
Prije nego što je krenula u trgovinu, stala je na vagu – vjeruje da će tijekom izazova izgubiti koji kilogram. S ograničenim budžetom kupila je ono najosnovnije: rižu, piletinu, krumpir, rajčicu, češnjak, tijesto i još malo povrća.
Umjesto da kuha iz dana u dan, Ella je unaprijed pripremila obroke za više dana – napravila je meal prep kako bi si olakšala izazov koji je pred njom. U jednom je trenutku otkrila i da joj u posjetu dolazi Meštar, tako zove misterioznog muškarca za kojeg se nagađa da su u vezi.
Ella Dvornik
Reakcije njezinih pratitelja nisu izostale – komentari podrške i znatiželje samo su se nizali, a mnogi jedva čekaju vidjeti kako će se Ella snaći do kraja tjedna.
''Pohvale i čestitke na video. Imaš zlatne ruke, samo naprijed'', ''Kraljica kuhinje nadmašila si samo sebe, bravo'', ''Želim ti da uspiješ samo tako'', ''Svaka ti čast'', pisali su joj obožavatelji.
Ella Dvornik
