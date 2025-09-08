Ovo morate vidjeti! Svoj je stan transformirala u repliku legendarnog Titanica

Sarah Boll u New Yorku uredila je svoj stan kao Titanic, film je pogledala više od 100 puta.

Sarah Boll (27) iz New Yorka potpuno je transformirala svoj stan u repliku legendarnog Titanica, uključujući slavne detalje poput raskošnog stubišta i ledenog brijega.

Inspiraciju za ovaj neobičan pothvat pronašla je još kao jedanaestogodišnjakinja, a projekt je započela u ožujku 2025. godine. Ono što je u početku trebala biti mala tematska zabava, ubrzo se pretvorilo u strastveni projekt preuređenja cijelog životnog prostora.

Stan Sarah Boll - 6 Foto: Profimedia

Stan Sarah Boll - 5 Foto: Profimedia

Stan sada izgleda poput filmskog seta – zidovi i stropovi ukrašeni su zlatnim detaljima, baršunastim trakama i lažnim zelenilom, dok ogledala imitiraju prozore kafića s broda. Najveća atrakcija je soba u kojoj u sredini visi maketa Titanica, koja izgleda kao da tone, a pod prekriven srebrnim papirom simulira morsku površinu. Tu su i minijaturne olupine brodova, što prostoriji daje dramatičnu atmosferu oceanskog dna.

Stan Sarah Boll - 7 Foto: Profimedia

Stan Sarah Boll - 4 Foto: Profimedia

Spavaća soba odiše luksuzom prve klase – zlatni prekrivači, plišani jastuci i prozor poput onih na brodu stvaraju dojam autentične kabine. U kupaonici se nalazi još jedan snažan hommage tragediji: zidovi su prekriveni novinskim člancima o potonuću i ispisanim imenima svih 1.500 žrtava.

Stan Sarah Boll - 3 Foto: Profimedia

Stan Sarah Boll - 2 Foto: Profimedia

Pogledaji ovo Celebrity Dosad neviđene fotke Ene Begović! Josip Radeljak Dikan prisjetio se njihova ljetovanja

Sarah je sama dizajnirala i izradila većinu detalja koristeći samoljepljive pločice i plastične panele za stubište, a posebnu pažnju posvetila je svakoj prostoriji.

"Željela sam da svaki kutak priča priču. Titanic me fascinira cijeli život, i htjela sam ga donijeti u svakodnevicu", rekla je Sarah.

Kako je zapravo snimljena scena potapanja hodnika u Titanicu? Video je opet hit na društvenim mrežama!

Sviđa li vam se ovaj stan? Da

Ne Da

Ne Ukupno glasova:

Prijatelji i obitelj podijeljeni su oko ovog projekta. Dok neki oduševljeno podržavaju Sarahinu kreativnost i predanost, drugi smatraju da je otišla predaleko.

Pogledaji ovo Clubzone Nova Škorina pjesma i spot rasplakali tisuće obožavatelja: "Kao da opisuje moj život"

"Neki misle da sam luda, ali za mene je ovo umjetnički projekt i način da se izrazim", priznaje ona.

Stan Sarah Boll - 1 Foto: Profimedia

Bez obzira na kritike, Sarahin stan postao je prava atrakcija na društvenim mrežama, a mnogi je nazivaju ''kraljicom Titanica''.

Galerija 3 3 3 3 3

1/30 >> Pogledaji ovu galeriju +25 Celebrity Ovako to izgleda kad se Nives Celzijus u seksi izdanju pojavi u vinogradu!

1/20 >> Pogledaji ovu galeriju +15 Celebrity Bivša kandidatkinja MasterChefa zbog fotke u badiću dobila hrpu komplimenata: "Ne znam je l' bolje kuhaš ili izgledaš!"

Pogledaji ovo Celebrity "Kako je ovo moguće?" Vrelo izdanje vječne seks-bombe prikupilo nikad više komplimenata