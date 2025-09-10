Markantni Šime više ne izgleda ovako, promjena se svidjela i Maji Šuput!

Šime Elez na Instagramu se pohvalio novim imidžem, koji se svidio i Maji Šuput, s kojom ga se povezuje posljednjih mjeseci.
Na svojem Instagramu, Elez je debitirao novi izgled - tanke brkove, čime je stao bok uz bok mnogim muškarcima koji su pokazali da brkovi mogu biti privlačni ženama.
"Varljivo ljeto 2025.", napisao je u opisu tri fotografije na kojima leži golog torza na ležaljci. Ni ova objava nije mogla proći bez reakcije Maje Šuput, koja je lajkala fotografije, čime je ponovno potpirila glasine o njihovoj vezi.
Ni druge žene nisu propustile priliku komentirati Splićanina, no reakcije na brkove su pomiješane.
"Jao Šimeeee! Šta je muškarac bez brkova, jel?", "Brkove obrijati!", "Samo Brkovi - NE. S bradom DA, a obrijan skroz nikako. Najbolji si kao na snimanju, nemoj eksperimentirati", dio je komentara na Instagramu na markantnog Šimu.
Nedavno su se družili u Splitu o čemu više čitajte OVDJE.
Šime je prije nekoliko tjedana bio na putovanju Balkanu motorom, a koju nezgodu je doživio, pročitajte OVDJE.
